Makine lastiğinde tüm kiri ve bakteriyi saniyeler içinde alıyor! Bu püf noktası temizliğinizin vazgeçilmezi olacak…

Temizlik makinesinin kapı contası gibi belirli alanların temizlenmesi gerektiğinde bunu çözmek kolaydır; çamaşır makinenizin içinden hoş olmayan kokular geldiğini fark ederseniz veya gözle görülür koyu lekeler varsa, bu her zaman temizlenme ihtiyacının olduğunun bir göstergesidir.

Contanızı, tamburunuzu ve deterjan çekmecenizi birkaç dakika içinde yepyeni bir görünüme kavuşturacak çamaşır makinelerini temizlemenin basit bir yöntemi var.

Sarah şunları söyledi: "Çamaşır makinenizin contasını temizlemenin en iyi yolu, sıcak yıkama programı çalıştırmaktır."