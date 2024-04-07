Makine lastiğinde tüm kiri ve bakteriyi saniyeler içinde alıyor! Bu püf noktası temizliğinizin vazgeçilmezi olacak…

Temizlik uzmanı Sarah Dempsey, çamaşır makinesini temizlemenin en iyi yolunu ve hangi ürünlerin kullanılması gerektiğini paylaştı.
Çok fazla su kullandıklarından, çamaşır makinesinin içindeki nemli ortamın küf ve bakteriler için üreme alanı olması şaşırtıcı değildir.
Ancak tüm kiri ve pisliği çıkarmak zor olabilir, özellikle de kalıcı hasar bırakmadan bunu nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız. Çamaşır makinenizi ne sıklıkta temizlemeniz gerektiği onu ne kadar kullandığınıza bağlıdır.
Temizlik makinesinin kapı contası gibi belirli alanların temizlenmesi gerektiğinde bunu çözmek kolaydır; çamaşır makinenizin içinden hoş olmayan kokular geldiğini fark ederseniz veya gözle görülür koyu lekeler varsa, bu her zaman temizlenme ihtiyacının olduğunun bir göstergesidir.
Contanızı, tamburunuzu ve deterjan çekmecenizi birkaç dakika içinde yepyeni bir görünüme kavuşturacak çamaşır makinelerini temizlemenin basit bir yöntemi var.
Sarah şunları söyledi: "Çamaşır makinenizin contasını temizlemenin en iyi yolu, sıcak yıkama programı çalıştırmaktır."
Hangi temizlik ürünlerinin kullanılacağı konusunda Sarah şunları önerdi: "Çamaşır makinenizi temizlemek için tasarlanmış, özel temizleyiciler kullanabilirsiniz. Bunlar çamaşır makinesi sisteminizin tamamındaki kiri ve bakterileri temizleyen, sistemin güvenli, taze ve kokusuz olmasını sağlayan en iyi yöntemlerden biridir."
Uzman, çamaşır makinenizi temizlemek için kullanabileceğiniz bazı ev ürünlerinin bulunduğunu da sözlerine ekledi.
"Örneğin çamaşır makinesinin tamburuna beyaz sirke sıkabilir ve temiz bir bezle tamburun etrafını silebilirsiniz. Bu, kalıntılardan ve sert su lekelerinden kurtulmanıza yardımcı olacak ve hatta yağları kolayca kaldıracaktır."
"Ayrıca deterjan çekmecesine damıtılmış beyaz sirke döküp çamaşır makinesini sıcak suyla çalıştırabilirsiniz. Bu, sistemin daha da temizlenmesine yardımcı olacaktır" diye ekledi.
Sarah, temizledikten sonra contanın ve çekmecenin içinde küf oluşumunu azaltmak için bu alanların kapalı tutulmamasının da altını çizdi.
Şöyle açıkladı: "Çamaşır makinenizi kullanmadığınız zamanlarda kapısını hafif aralık bırakmanız önemlidir.
"Deterjan çekmecesinin yanı sıra bu, sistem içinde havanın dolaşmasına izin vererek küf ve bakteri oluşumunu önleyecektir."
Temizlenmesi gereken bir diğer alan ise dikey borudur. Sarah, "Bu adımları tamamladıysanız ve çamaşır makineniz hâlâ kokuyorsa, kirli, kokulu su veya küf birikimi olabileceğinden dikey boruyu incelemeye değer" dedi.