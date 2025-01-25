Mantarlı gnocchi tarifi: Farklı tarif arayanlara müthiş alternatif...

MALZEMELER:

500 g patates (orta boy, haşlanmış ve ezilmiş)

150 g un (yaklaşık)

1 yumurta (isteğe bağlı, bağlayıcı özellik için)

Tuz (damak tadına göre)

Karabiber (damak tadına göre)

300 g mantar (isteğe göre kremalı ya da her türlü mantar kullanılabilir, ince doğranmış)

1 küçük soğan (ince doğranmış)

2 yemek kaşığı tereyağı

1 diş sarımsak (isteğe bağlı)

1/4 su bardağı krema (isteğe bağlı)

Rendelenmiş parmesan peyniri (isteğe bağlı)

Taze fesleğen veya maydanoz (isteğe bağlı, süsleme için)

YAPILIŞI:

Haşlanmış ve ezilmiş patatesleri bir kaba alın.

Üzerine tuz, karabiber ve unumuzu ekleyip iyice yoğurun. (Hamurun kıvamı yumuşak ama ele yapışmayacak şekilde olmalı.)

Hamurdan küçük parçalar koparıp avuç içinde yuvarlayın ve ardından her birini bir çatalın sırtıyla hafifçe bastırarak şekil verin.

Büyük bir tencereye su koyun ve kaynamaya bırakın. Suya biraz tuz ekleyin.

Gnocchileri kaynar suya dikkatlice atın. Yüzeye çıkmaya başladıklarında yaklaşık 2-3 dakika daha pişirin ve ardından bir kepçe ile alın.

Bir tavada tereyağını eritin. Soğan ve sarımsağı (isteğe bağlı) ekleyin ve soğanlar yumuşayıncaya kadar soteleyin.

Mantarları ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar pişirin.

Eğer kremalı bir sos isterseniz, krema ekleyip karıştırın ve birkaç dakika daha pişirin. (Alternatif olarak, sadece zeytinyağı da kullanabilirsiniz.)

Tuz ve karabiber ile tatlandırın.

Hazırladığınız mantarlı sosu pişen gnocchilerin üzerine dökün.

Karıştırın ve rendelenmiş parmesan peyniri veya taze otlarla süsleyin.

Afiyet olsun! Bu tarif, özellikle mantar severler için mükemmel bir seçenek.