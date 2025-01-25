Mantarlı gnocchi tarifi: Farklı tarif arayanlara müthiş alternatif...

MALZEMELER:
- 500 g patates (orta boy, haşlanmış ve ezilmiş)
- 150 g un (yaklaşık)
- 1 yumurta (isteğe bağlı, bağlayıcı özellik için)
- Tuz (damak tadına göre)
- Karabiber (damak tadına göre)
- 300 g mantar (isteğe göre kremalı ya da her türlü mantar kullanılabilir, ince doğranmış)
- 1 küçük soğan (ince doğranmış)
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 diş sarımsak (isteğe bağlı)
- 1/4 su bardağı krema (isteğe bağlı)
- Rendelenmiş parmesan peyniri (isteğe bağlı)
- Taze fesleğen veya maydanoz (isteğe bağlı, süsleme için)
YAPILIŞI:
- Haşlanmış ve ezilmiş patatesleri bir kaba alın.
- Üzerine tuz, karabiber ve unumuzu ekleyip iyice yoğurun. (Hamurun kıvamı yumuşak ama ele yapışmayacak şekilde olmalı.)
- Hamurdan küçük parçalar koparıp avuç içinde yuvarlayın ve ardından her birini bir çatalın sırtıyla hafifçe bastırarak şekil verin.
- Büyük bir tencereye su koyun ve kaynamaya bırakın. Suya biraz tuz ekleyin.
- Gnocchileri kaynar suya dikkatlice atın. Yüzeye çıkmaya başladıklarında yaklaşık 2-3 dakika daha pişirin ve ardından bir kepçe ile alın.
- Bir tavada tereyağını eritin. Soğan ve sarımsağı (isteğe bağlı) ekleyin ve soğanlar yumuşayıncaya kadar soteleyin.
- Mantarları ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar pişirin.
- Eğer kremalı bir sos isterseniz, krema ekleyip karıştırın ve birkaç dakika daha pişirin. (Alternatif olarak, sadece zeytinyağı da kullanabilirsiniz.)
- Tuz ve karabiber ile tatlandırın.
- Hazırladığınız mantarlı sosu pişen gnocchilerin üzerine dökün.
- Karıştırın ve rendelenmiş parmesan peyniri veya taze otlarla süsleyin.
Afiyet olsun! Bu tarif, özellikle mantar severler için mükemmel bir seçenek.