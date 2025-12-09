Merdiveni böyle çıkanlar kronik hastalıklara yakalanmıyor! Uzun ve sağlıklı bir yaşamın sırrı...

Son yıllarda, sosyal medyadan TV kanallarına kadar birçok platformda spor antrenmanları, günlük 10 bin adım atma ve ağırlık kaldırma gibi çok yoğun spor aktivitesi tavsiyeleri görüyoruz.

Uzmanlar, sağlıklı ve uzun bir yaşam için egzersizin önemli olduğunu vurguluyor. Ancak günlük yapılan basit egzersizler de sağlıklı uzun bir yaşam için etkili. BBC'nin uzman tavsiyelerine yer verdiği habere göre, işten eve yürüyerek dönmek, merdivenleri koşarak çıkmak, evde tempolu yürüyüş yapmak veya çocuklarınız ya da evcil hayvanlarınızla oynamak da sağlığınızı iyileştirebilir ve daha uzun yaşamanıza yardımcı olabilir.