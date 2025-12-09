Haberler Roza Haberleri Güncel Haberleri Merdiveni böyle çıkanlar kronik hastalıklara yakalanmıyor! Uzun ve sağlıklı bir yaşamın sırrı...

Spor salonlarına gitmek, saatlerce egzersiz yapmak ya da her gün 10 bin adım atmak herkes için mümkün olmayabiliyor. Ancak uzmanlara göre uzun ve sağlıklı bir yaşam için çözüm sandığınızdan çok daha yakın. Günlük hayatın doğal bir parçası olan merdiven çıkma gibi basit ama tempolu hareketler, kronik hastalık riskini azaltmada düşündüğümüzden çok daha etkili. Peki bunları nasıl yaparsanız faydasını görürsünüz? İşte yanıtı...

Son yıllarda, sosyal medyadan TV kanallarına kadar birçok platformda spor antrenmanları, günlük 10 bin adım atma ve ağırlık kaldırma gibi çok yoğun spor aktivitesi tavsiyeleri görüyoruz.

Uzmanlar, sağlıklı ve uzun bir yaşam için egzersizin önemli olduğunu vurguluyor. Ancak günlük yapılan basit egzersizler de sağlıklı uzun bir yaşam için etkili. BBC'nin uzman tavsiyelerine yer verdiği habere göre, işten eve yürüyerek dönmek, merdivenleri koşarak çıkmak, evde tempolu yürüyüş yapmak veya çocuklarınız ya da evcil hayvanlarınızla oynamak da sağlığınızı iyileştirebilir ve daha uzun yaşamanıza yardımcı olabilir.

Bazı insanların günlük yaşamlarında hatırı sayılır derecede hareket ettiğini belirten Londra Üniversitesi'nden spor uzmanı Mark Hamer, bu hareketlerin basit ancak etkili olduğunu dile getirdi.

Avustralya'daki Sidney Üniversitesi'nden Matthew Ahmadi ise "İnsanlar günlük aktivitelerini gün içinde birkaç kez, kısa ve yüksek yoğunluklu seanslarla gerçekleştirerek kronik hastalıklara yakalanma riskini azaltabilir" dedi.

Günümüzde insanların spor yapmak için yeterince vakit bulamadığını ifade eden bazı uzmanlar, fiziksel aktivite söz konusu olduğunda, hiçbir şey yapmamaktansa herhangi bir şey yapmanın daha iyi olduğunu vurguladı.