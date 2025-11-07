Minika’dan İki Yeni Macera: “Üç Silahşorlar” ve “Grisu” Kasım’da Ekranlarda!

Alexandre Dumas'nın unutulmaz eserinden esinlenen "Üç Silahşorlar", bu kez bambaşka bir yorumla izleyiciyle buluşuyor. 12 Kasım'dan itibaren MinikaGO ekranlarında yayınlanacak yeni çizgi dizide, adalet için mücadele eden kahramanlar dört genç kızdan oluşuyor.
D'Artagnan, Athos, Porthos ve Aramis adlarını kullanan bu ekip, kimliklerini saklayarak genç Kral XIII. Louis'i ve Fransa Krallığı'nı tehlikeye atan düşmanlara karşı mücadele ediyor. Her biri farklı bir beceriye sahip olan silahşorlar; zeka, cesaret ve dayanışmayla kötülüğe karşı duruyor.
"Üç Silahşorlar", aksiyon ve mizahı bir araya getirirken, klasik hikayeye çağdaş bir bakış kazandırıyor. Kız gücünün ön planda olduğu bu yeni uyarlama, izleyicilere kahramanlığın, dostluğun ve eşitliğin önemini anlatıyor.
Dünyanın İlk İtfaiyeci Ejderhası Grisu MinikaÇOCUK'ta!
MinikaÇOCUK ekranları, kasım ayında izleyicilerini sıra dışı bir karakterle buluşturuyor. 10 Kasım'dan itibaren izleyicilerle buluşacak Grisu, itfaiyeci olma hayalinin peşinden giderken eğlenceli maceralara atılıyor.
Grisu, bir gün itfaiyeci olmayı hayal eden küçük ama kararlı bir ejderha. Her gün itfaiye istasyonuna gidip "Benim için iş var mı?" diye sorsa da görevler doludur. Yine de Grisu pes etmez. Şefi David ve en yakın arkadaşı Stella'nın desteğiyle yeni maceralara atılır. Çobanlıktan aşçılığa, pilotluktan denizaltı kaptanlığına kadar pek çok farklı görevi üstlenirken azmiyle çevresindekilere ilham verir.
Fakat duyguları kabardığında istemeden küçük bir alev çıkarıp işleri karıştırdığı da olur. Yine de Grisu, her defasında kendine hatırlatır: "İtfaiyeciler asla pes etmez." Cesareti, yardımlaşma isteği ve sorumluluk bilinciyle Grisu, izleyenlere hayallerinin peşinden gitmenin önemini eğlenceli bir dille anlatıyor.