Minika’dan İki Yeni Macera: “Üç Silahşorlar” ve “Grisu” Kasım’da Ekranlarda!



Grisu, bir gün itfaiyeci olmayı hayal eden küçük ama kararlı bir ejderha. Her gün itfaiye istasyonuna gidip "Benim için iş var mı?" diye sorsa da görevler doludur. Yine de Grisu pes etmez. Şefi David ve en yakın arkadaşı Stella'nın desteğiyle yeni maceralara atılır. Çobanlıktan aşçılığa, pilotluktan denizaltı kaptanlığına kadar pek çok farklı görevi üstlenirken azmiyle çevresindekilere ilham verir.