"Mış gibi" yapılan bir hayatın yansıması! Sosyal medyada "ördek sendromu" nedir?

Mış gibi yapmak nedir bilir misiniz? Sosyal medya hesaplarınızda tatilde olanlar, aileleriyle mutlu anları paylaşanlar veya o muhteşem fiziğe sahip arkadaşınızın çok güzel fotoğrafı…
https://www.instagram.com/p/CvfUT6BgRH5/
Herkes bu kadar mutlu ve huzurluyken "ben neden böyle değilim" hissi sarıyor aniden değil mi? Gerçekten böyle mi peki? Hayır değil, o kişiler ördek sendromunun ta kendisi!
Tatile giderken edilen kavgalar ve aksilikler, o muhteşem beden icin harcanan yüzlerce saat, aç kalma deneyimi veya mutlu aile pozunun ardında çekilen acılar…
İşte tüm bu gerçeklerden bağımsız şekilde gördüğümüz paylaşımlar, bizi olmayan bir dünyaya, "mış gibi" evrenine sürüklüyor. Bizse evimizde sıkılarak otururken "öyleymiş gibi" davranan insanların "çabasız mutluluğuna" tanık olduğumuzu sanıyoruz. İşte "mış gibi" yaşayanların durumuna ördek sendromu deniyor.
Kavram; ilk olarak Stanford Üniversitesi'nde öğrencilerin yaşadığı kaygı, depresyon gibi sıkıntılara rağmen "başarısız görünmemek" için sakin bir tavırla hareket etmeleri sebebiyle kullanıldı.
Ördekler; su yüzünde sanki çabasız bir şekilde akıyormuş gibi görünseler de aslında su altında bizim görmedigimiz ayakları, büyük bir caba sarf ederek ilerlemelerini sağlar.
Fakat dışarıdan görünen bu huzurlu, sakin akıntıyla ilerleyen ördekler için ne kadar da mutlu ve rahat benzetmesi yaparız. Aslında olan; bundan çok uzaktır. İşte sosyal medyada yaşadığımız etki tam olarak bu…