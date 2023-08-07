"Mış gibi" yapılan bir hayatın yansıması! Sosyal medyada "ördek sendromu" nedir?

Mış gibi yapmak nedir bilir misiniz? Sosyal medya hesaplarınızda tatilde olanlar, aileleriyle mutlu anları paylaşanlar veya o muhteşem fiziğe sahip arkadaşınızın çok güzel fotoğrafı…

Herkes bu kadar mutlu ve huzurluyken "ben neden böyle değilim" hissi sarıyor aniden değil mi? Gerçekten böyle mi peki? Hayır değil, o kişiler ördek sendromunun ta kendisi!