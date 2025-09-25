Misafire özel hızlı menü! 30 dakikada hepsi hazır olacak

Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün yine yemek yetiştirme telaşı var. 'Hem pratik hem de lezzetli ne yapsam?' diye düşünürken aklıma bu üç tarif geldi. Umarım beğenirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah. com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileğiyle...

HAVUÇ ÇORBASI

MALZEMELER

4 havuç

1 avokado

4 yemek kaşığı buğday unu

Zeytinyağı

1 kutu konserve mısır

1 su bardağı süt

Tuz

YAPILIŞI: Unu yağ ile kavuruyoruz. Havucu rendeleyip soteliyoruz. Avokadoyu dilimleyip ekliyoruz. Üzerine tuzu ve suyu ekleyip 10 dakika kaynatıyoruz. Mısır ve süt ilave edip blenderdan çekiyoruz. Kıvamını bulana kadar pişiriyoruz.



SOSLU SOMON

MALZEMELER

1 kg. somon balığı

1 adet limon suyu

Yarım su bardağı soya sosu

4 diş sarımsak

Karabiber

YAPILIŞI: Bir kasede limon suyunu, soya sosunu, karabiberi, dövülmüş veya rendelenmiş sarımsağı karıştırıyoruz. Bu karışımı temizlenmiş ve dilimlenmiş somonların üzerine boşaltıp, karıştırıyoruz ve 30 dakika buzdolabında bekletiyoruz. Somonları yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizip, kalan karışımı üzerine gezdiriyoruz. Önceden ısıtılmış fırında 200 derece sıcaklıkta somonları üzeri kızarıncaya kadar pişiriyoruz.



KARAMELLİ MUHALLEBİ

MALZEMELER

1 lt. süt

80 gr. tereyağı

1 su bardağı un

1 su bardağı şeker

2 paket vanilya

KARAMEL SOS:

1/2 su bardağı şeker

1.5 su bardağı su

1 yemek kaşığı nişasta

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 paket vanilya

YAPILIŞI: Öncelikle tereyağını bir tencereye alıp eritiyoruz. Üzerine unu ekleyip, kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Sonrasında sütü ekleyip, çırpıcı yardımıyla hızlı bir şekilde çırpıyoruz. Muhallebiyi ocağa alıp, sürekli karıştırarak, göz göz oluncaya kadar pişiriyoruz. Üzerine toz şekeri ilave edip, birkaç dakika daha kısık ateşte pişirip, ocaktan alıyoruz. İki paket vanilya ekleyip, soğumaya bırakıyoruz. Karamel sosumuz için; bir tavaya şekeri koyup iyice eriyene kadar kısık ateşte bırakıyoruz. Eriyen şekerin üzerine yarım bardak suyu ekliyoruz. Ayrı bir tarafta nişastayı bir bardak suyla açıyoruz. Karamel sos sıvı kıvam aldıktan sonra üzerine nişastalı suyu ekleyip, çırpıcı yardımıyla karıştırarak, pişiriyoruz ve üzerine bir paket vanilya ile tereyağını ekliyoruz. Sosu, soğuyan muhallebinin üzerine döküyoruz.