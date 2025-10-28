Misafirleriniz tarifini isteyecek! 5 çayına damga vuracak efsane lezzetler

ZEYTİNLİ YEŞİLLİKLİ EKMEK

MALZEMELER

3 adet yumurta

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı yoğurt

2 yemek kaşığı mısır unu

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 yemek kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 adet kapya biber

10 adet çekirdeksiz siyah zeytin

1 su bardağı ufalanmış beyaz peynir

Bir tutam ince kıyılmış maydanoz

Bir tutam ince kıyılmış dereotu

Kalıbı için tereyağı ve susam

YAPILIŞI: Kapya biber küçük küçük doğranır. Zeytin doğranır. Maydanoz ve dereotu ince kıyılır. Peynir ufalanır. Yumurta, şeker ve tuz, beş dakika çırpılır. Sıvı yağ ve yoğurt eklenir, çırpılmaya devam edilir. Un, mısır unu ve kabartma tozu eklenir, iyice karıştırılır. Daha sonra kapya, zeytin, peynir, maydanoz ve dereotu ilave edilir ve spatula ile kek hamuruna karıştırılır. Baton kek kalıbı tereyağ ile yağlanır ve her yerine gelecek şekilde susam serpilir. Kek harcı kalıba dökülür, üzerine tekrar susam serpiştirilir. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 55 dakika pişirilir.