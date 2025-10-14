Misafirlerinizi şaşırtacak 3 pratik lezzet! 30 dakikada hazır...

Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, hem son derece basit hem de son derece havalı üç adet çay saati lezzeti var. Denememi istediğiniz tarifler olursa lütfen bana idilikanınmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşın. Sizden gelecek tarifleri bizzat deneyip daha sonra herkese aktarmak müthiş keyif verecektir bana.... Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com. tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.