Moda yazarı Pelin Kaya'dan dikkat çeken açıklamalar...

Kadınların en çok yaptıkları moda hataları nelerdir? Kombin yaparken hangi hatalara düşüyoruz?

Öncelikle en çok yapılan moda hatalarından biri, sırf trend olduğu için kişinin üzerine yakışmayan ve uymayan parçaları tercih etmesi, bilinçsiz tüketimde bulunması. Herkesin kendi vücut tipine uygun giyinmesi gerektiğini düşünüyorum.

Şık olmak için püf noktalar önerir misiniz?

Şık olmak aslında düşünülenin aksine zor ve pahalı değil, belli başlı temel parçalar tercih edildiğinde ve tabii vücut tipine uygun olması kaidesiyle, asıl şık olamamak daha zor.

Pandemi döneminin en stil sahibi ünlüsü ve rüküşü kim oldu sizce?

Pandemi dönemi öyle bir dönemdi ki en şık gördüğümüz bir ünlüyü bir anda tepetaklak rüküş de görebildik, yerine ve zamanına göre görünümler de şekil aldı. Ama tüm zamanlarda rüküş diyebileceğim ve her fırsatta da belirttiğim isim Cardi B ve tarz konusunda ona özenen diğer isimler. Rüküşlerde sayılacak çok isim olduğu gibi en şıklarda da çok isim var ama genel anlamda bu konuda pandemiye yenilmemiş isimler olarak Türk'lerden Yasemin Özilhan ve yabancılardan Rosie Huntington-Whiteley diyebilirim.

Mağazalarda ziyaretin azalmasıyla beraber herkes online alışveriş sitelerine yöneldi. İnternetten giyim alışverişi yaparken nelere dikkat etmeliyiz?

Çoğunlukla internetten yeni alışverişe başlamış insanların en çok muzdarip olduğu konulardan biri markaya uygun bedenini uyduramaması ve memnun kalmaması oluyor, müşteriler alışveriş yaparken beden tablosuna ulaşabildikleri sitelerden alışverişe yönelirlerse ve ürünün kalıbı, kumaşı vs. daha iyi araştırıp alışveriş ederlerse ya da önceden satın almış kullanıcıların yorumlarına kulak verirlerse online alışverişten giyim konusunda daha çok keyif alabileceklerini düşünüyorum.