Mükemmel börek yapmanın sırrı! Her yiyen tarifini soracak...





Yahudi halkı kendi empanada'larını börek ile birleştirerek, 'borekas' adlı bir yemek bile ürettiler. Böreğin çeşitliliği ulaştığı her yerde biraz daha değişti.

Orta Asya'dan Avrupa'ya oradan Amerika'ya kadar uzanan bir yolculuğu oldu böreğin. Bazı yerlerde şekerli bazı yerlerde tuzlu, bazı yerlerde ana yemek olarak bazısında ise ara sıcak olarak menülerde yerini almaya başladı. Dur durak bilmeyen böreğe, her kültür kendinden bir parça ekler ve gelişir. Böylece sonsuza dek sofralarda olması muhtemeldir.





NEFİS BÖREK İÇİN İPUÇLARI

El açması nefis böreklerin lezzet sırrı; yufkasında ve hamurunda gizli. Nefis bir börek yapmak için hamurunda kullanacağınız malzemeler çok azdır aslında. Un, su, tuz ve daha yumuşak olmasını sağlamak için yoğurt ya da süt. Börek hamurlarında maya ya da kabartma tozu kullanmanıza gerek yoktur. Tarifinizde özellikle belirtilmemişse, ilave etmeden kıvamında bir hamur elde edebilirsiniz.

Özellikle incecik açmak için börekler için özel üretilmiş unları kullanmanızı öneriyorum. 10-15 adet arası yufka elde etmek isterseniz; 1-1.5 kg kadar un kullanmanız yeterlidir. Bu unu güzelce eledikten sonra su ve tuz ilavesiyle yoğurup, dilerseniz içerisine yoğurt ya da süt de koyarak güzel bir hamur elde edin. Ardından mutlaka nemli bir bezin altında dinlendirip hafif unlanmış tezgahta merdane yardımıyla açın.