Narın lezzetini soslarınıza taşıyın! Tadına doyamayacağınız o nar ekşisi tarifi...

Mevsimin bereketi narları, yıl boyunca keyifle tüketebileceğiniz, her damlasında emek ve lezzet barındıran eşsiz bir sosa dönüştürmeye ne dersiniz? Geleneksel Türk mutfağının en sevilen ve en çok aranan lezzet arttırıcılarından biri olan nar ekşisi, evde yapıldığında tadına doyum olmayan bir şifaya dönüşüyor. Sadece nar, ısı ve sabırla hazırlanan bu tarif, doğallığı arayanların ilk tercihi oluyor. İşte karşınızda, tamamen doğal malzemelerle hazırlanan ev yapımı nar ekşisi tarifi...

Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün şifa deposu narı konuk ediyoruz. İşte mucizevi meyvelerden biri daha; çarşıdan alınıyor bir tane, eve gelinip bakılıyor bin tane. Kur'an-ı Kerim'de bu meyvenin cennet meyvesi olduğu söyleniyor ve çeşitli ayetlerde Allah'ın yaratma gücünün bir sembolü olarak tasvir ediliyor. Bizim kültürümüzde de nar, oldukça sık karşımıza çıkmaktadır. Sofralarımızdan türkülerimize, hatta bilmecelerimize kadar birçok yerde nara rastlamak mümkün. Şifalı meyveler arasında da yer alan narın meyvesinden kabuğuna, hatta çiçeğine kadar her yeri son derece faydalı.

KIVAMI NASIL OLMALI?

Nar ekşisi kıvamı koyu olmalıdır. Bir fırın tepsisine nar suyunu dökün ve önceden ısıtılmış 150 derece fırında karıştırarak pişirin. Buharlaşan nar suyu piştikçe yaklaşık 1 buçuk saatte kıvam alacaktır. Kullanılan narın miktarı, cinsi, fırının sıcaklığı ve tepsi büyüklüğüne göre süre değişebilir. Nar suyu fırında pişerken kıvamını görmek için ayrı bir tabağa alarak bir kaşık yardımıyla kontrol edebilirsiniz. Eğer fazla akışkansa, fırından almayın, bir süre daha fırında kalsın.

PÜF NOKTA: Tatlı nar ile sos yapıldığında akışkanlık ekşi nara göre daha azdır. Nar suyu, asit oranı yüksek olduğundan, metaller nar ekşisinin tadını değiştirir. Bu durum sağlık açısından olumsuzdur. Fırın yerine ocakta yapacaklar için çelik tencere kullanmanızı öneriyoruz.