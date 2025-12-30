Ne pişirsem derdine son! Misafirler için baştan sona hazır menü

Yılbaşı gecesine az kaldı. Ne pişirsek diye düşünenlere tam ölçülü bir yılbaşı menüsü önerim var. Hemen herkesin kolaylıkla yapabileceği bu tarifler, hem çok lezzetli hem pratik.

MALZEMELER 250 gr. kuzu ciğeri 1,5 su bardağı pirinç 1 orta boy soğan 1 çorba kaşığı dolma fıstığı 2,5 çorba kaşığı kuş üzümü 1 çay kaşığı dolma baharı 1 çay kaşığı tarçın Yarım çay kaşığı karabiber 1 çay bardağı zeytinyağı+ 2 kaşık zeytinyağı 2,5 su bardağı sıcak su Tuz YAPILIŞI: Ciğerimizi tavla zarının 2 katı büyüklüğünde doğrayalım. Pirinci sıcak suda ıslatalım. Soğanı yemeklik küp doğrayalım. Zeytinyağının yarısını pilav tenceremize alalım. Soğanları ekleyerek yağımızı yakmadan pembeleşinceye kadar kavuralım. Dolma fıstığı da ekleyerek kavurmaya devam edelim. Rengi dönmeye yakın ciğerlerimizi ekleyelim. Tüm malzememizi, 3-4 dk. orta hararetteki ateşte kavuralım. Yıkayıp süzdüğümüz pirinci ekleyelim. Kavurmaya devam ettiğimiz pirince dolma baharı, karabiber ve tarçını ekleyelim. Kavurma işlemimiz bitince kuş üzümünü ilave edelim. Sıcak suyumuzu döküp, kalan zeytinyağı ve tuzu da en son ekleyelim. İç pilavımızı önce harlı ardından kısık ateşe alalım. Demlendirdikten sonra servis edelim.



KESTANE TATLISI

MALZEMELER

Yarım kilo kestane

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı su

1 parça kabuk tarçın

1 parça limon tuzu

YAPILIŞI: Önce küçük bir tencereye biraz su koyup kaynatalım. Biz de bir yandan kestanelerin birkaç yerinden çizelim ki haşladıktan sonra kabuklarını soymak kolay olsun. Kaynayan suyun içine çizdiğimiz kestaneleri atalım, 5 dakika haşlansın, sonra sıcak sudan çıkarıp direkt olarak soğuk su dolu bir kabın içine atıp biraz bekletelim. Şerbet için şeker ve suyumuzu koyup pişmeye bırakalım. Soğuk suda bekleyen kestaneleri çıkarıp kabuklarını soyalım ve yıkayıp, kaynayan şerbetin içine atalım. 3-4 dakika birlikte kaynasın, içine bir parça limon tuzu da atabilirsiniz. Ardından ocağın altını kapatın. Sıcakken kavanoza doldurup ağzını kapatın, bir gece bekletin. Çikolata sos veya krema ile servis edebilirsiniz.