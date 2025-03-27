Neden bazı insanlar çok gürültülü hapşırır? Meğer nedeni buymuş…

Hapşırmak, vücudun kendini koruma mekanizmalarından biri olarak bilinirken, bazı kişilerde çıkan ses seviyesi dikkat çekici boyutlara ulaşabiliyor. Peki bazı insanlar çok sesli hapşırırken bazılarının sessiz hapşırmasının nedeni ne? İşte uzmanların cevabı…

Giriş Tarihi: 27.03.2025 14:24 PAYLAŞ ABONE OL

Uzmanlara göre, hapşırık sesi kişinin solunum sisteminin yapısı, ses telleri ve hatta kültürel alışkanlıklar gibi birçok faktöre bağlı.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Bölüm Başkanı Mas Takashima, "Burun, akciğerler için bir hava filtresidir" diyerek hapşırmanın vücut sağlığı açısından önemine dikkat çekiyor. Burnun iç yapısında bulunan epitel hücreler, minik tüyler ve kalın mukus, akciğerleri koruyarak zararlı partikülleri hapsetmeye yardımcı oluyor. Bu partiküllerin birikmesi halinde hapşırık refleksi devreye giriyor.