Neden bazı insanlar çok gürültülü hapşırır? Meğer nedeni buymuş…

Uzmanlara göre, hapşırık sesi kişinin solunum sisteminin yapısı, ses telleri ve hatta kültürel alışkanlıklar gibi birçok faktöre bağlı.
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Bölüm Başkanı Mas Takashima, "Burun, akciğerler için bir hava filtresidir" diyerek hapşırmanın vücut sağlığı açısından önemine dikkat çekiyor. Burnun iç yapısında bulunan epitel hücreler, minik tüyler ve kalın mukus, akciğerleri koruyarak zararlı partikülleri hapsetmeye yardımcı oluyor. Bu partiküllerin birikmesi halinde hapşırık refleksi devreye giriyor.
HAPŞIRIK SESİNİ BELİRLEYEN FAKTÖR!
İmmünoloji Bölümü profesörü Sheena Cruickshank, hapşırma refleksinin beyindeki medulla oblongata bölgesi tarafından yönetildiğini ve bu sürecin refleksif kas kasılmalarına neden olduğunu belirtiyor.
Ancak ses seviyesini etkileyen unsur, hapşırığa sebep olan faktörden ziyade, solunum sisteminin yapısı ve ses tellerinin durumu olarak gösteriliyor.
SESİN YÜKSEK OLMASININ NEDENİ...
Takashima, "Hapşırma refleksinin ilk adımı derin nefes almak. Akciğerlerimize çekilen hava yeterli basınç oluşturduğunda, ses tellerimiz açılır ve hava fışkırır. Sesin yüksek olmasının nedeni de bu" diyor. Bunun yanı sıra, bazı toplumlarda hapşırığı baskılama alışkanlığının da bulunduğu belirtiliyor.
HAPŞIRIĞI BASKILAMAK TEHLİKELİ OLABİLİR!
Ancak uzmanlar hapşırığı baskılamanın risklerine de dikkat çekiyor. Takashima, "Hapşırığı baskılamak burun kanamasına, kulak zarında hasara ya da östaki borusunda sorunlara yol açabilir" diyerek bu alışkanlıktan kaçınılması gerektiğini belirtiyor.
Uzmanlar, hapşırığın sesini azaltmak isteyenler için ağızlarını kapatmalarını öneriyor. Bu, hapşırığı tamamen baskılamadan sesi minimize etmek en sağlıklı yöntem olarak gösteriliyor.