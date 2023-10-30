Nefesi anında tazeliyor, ağız kokusunu saniyeler içinde kesiyor: Ağzınıza bir tane atmanız yeterli

Ağızdaki kötü kokuyu engelleyebilmek için bazı besinlerden faydalanmanız mümkün. Kötü bir koku hissettiğiniz zaman bu besinden sadece ağzınıza 1 adet atarak kokunun saniyeler içinde bastırılmasını sağlayabilirsiniz. İşte ağız kokusunu kesen o besin…
MAYDANOZ
Maydanoz, ağızdaki kötü kokunun ortadan kaldırılması için çok etkili bir besindir. 1 adet maydanoz parçası tüketmek; ağızdaki kötü kokunun bastırılmasını sağlar ve kötü kokuya neden olan parçacıkların ortadan kaldırılmasında etkili olur.
Ağzınızda, yediğiniz bir yemekten ya da bir başka sebepten kaynaklı olarak kötü bir koku olduğunu hissettiğiniz an ağzınızın içerisine 1 adet maydanoz parçası atın ve çiğneyin. Maydanoz, ağzınızın ve nefesinizin etkili bir biçimde ferahlamasını sağlayacaktır.
YOĞURT
Düzenli bir biçimde yoğurt tüketmek, ağız kokusunun azalmasına yardımcı olur. Yoğurdun içerisinde bulunan faydalı bakteriler, ağızda kötü koku oluşmasına yol açan kükürtlü bileşiklerin azalmasına yardımcı olur.
SÜT
Sarımsak gibi keskin kokulara sahip ve ağızda kötü kokular meydana gelmesine yol açan besinler tükettikten sonra süt içebilirsiniz. Süt içmek, sarımsağın içeriğinde yer alan bileşiklerin meydana getirdiği kötü kokunun giderilmesini sağlar.
KARANFİL
Karanfil keskin bir kokuya ve tada sahiptir. Bu sayede ağız kokusunun giderilmesi için karanfil çiğnemek etkili olacaktır. Ayrıca karanfil, diş ağrısına ve diş eti rahatsızlıklarına karşı da iyi gelir.
HAVUÇ VE ELMA
Havuç ve elma diş sağlığı için oldukça yararlı besinlerdir. Bu besinleri tüketmek; dişlerde plak oluşmasının önüne geçerek ağız kokusu oluşmasının da önüne geçmiş olur.
TARÇIN
Tarçın da keskin bir aroma ve kokuya sahiptir. Ağızda oluşan kötü kokuyu ortadan kaldırabilmek için, tarçın tüketebilirsiniz. Ayrıca tarçın, ağzın içerisinde bulunan bakterilerde doğal bir biçimde savaşarak da kötü kokunun önüne geçilmesinde rol oynar.
SU
Yemek yedikten sonra su içmek ağızda bulunan yemek parçalarının temizlenmesini sağlar. Ayrıca gün içerisinde bol miktarda su içmek, tükürük salgısının artırılmasını sağlar böylece ağız kokusunun engellenmesini destek olur.
AĞIZ KOKUSUNUN GEÇMESİ İÇİN DİĞER TAVSİYELER İSE ŞU YÖNDE;
Sakız çiğneyerek ağzınızdaki tükürük oranını ve akışkanlığını artırmayı sağlayabilirsiniz. Bu şekilde ağzınızda ve dilinizin üzerinde bakterilerin yer kaplamasının önüne geçebilirsiniz.
Yemek yedikten sonra limon kabuğu ve portakal kabuğu gibi etkili aromalara sahip besinleri emerek kokunun giderilmesini sağlayabilirsiniz.
Dişlerinizi düzenli olarak günde 2 kez fırçalamanın yanı sıra bu esnada dilinizi de fırçalamalısınız. Yemek yedikten sonra ağızdaki kokunun giderilmesini sağlayabilirsiniz.
UYARI: Eğer ağzınızda uzun süreli ve geçmeyen ağız kokusu varsa mutlaka bir uzmana danışmanız tavsiye edilir.