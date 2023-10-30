Nefesi anında tazeliyor, ağız kokusunu saniyeler içinde kesiyor: Ağzınıza bir tane atmanız yeterli

Ağızdaki kötü kokuyu engelleyebilmek için bazı besinlerden faydalanmanız mümkün. Kötü bir koku hissettiğiniz zaman bu besinden sadece ağzınıza 1 adet atarak kokunun saniyeler içinde bastırılmasını sağlayabilirsiniz. İşte ağız kokusunu kesen o besin…

MAYDANOZ

Maydanoz, ağızdaki kötü kokunun ortadan kaldırılması için çok etkili bir besindir. 1 adet maydanoz parçası tüketmek; ağızdaki kötü kokunun bastırılmasını sağlar ve kötü kokuya neden olan parçacıkların ortadan kaldırılmasında etkili olur.

Ağzınızda, yediğiniz bir yemekten ya da bir başka sebepten kaynaklı olarak kötü bir koku olduğunu hissettiğiniz an ağzınızın içerisine 1 adet maydanoz parçası atın ve çiğneyin. Maydanoz, ağzınızın ve nefesinizin etkili bir biçimde ferahlamasını sağlayacaktır.