Neşeli Dünyam Flyinn AVM’de İzleyicileriyle Buluşuyor

15.00 ve 16.00 seanslarıyla gerçekleşecek etkinlikte, Neşeli Dünyam'ın çok sevilen müzikleri eşliğinde dans ve sahne şovları yer alacak. Etkinlik boyunca katılımcılar, çizgi dizinin renkli dünyasını yakından deneyimleme fırsatı bulacak.
Kış günlerinde keyifli bir buluşma noktası sunan etkinlik, Flyinn AVM'de ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.
Minika, 2026 yılında gerçekleştireceği etkinliklerle izleyicileriyle bir araya gelmeye ve sevilen içeriklerini farklı deneyimlerle buluşturmaya devam edecek.