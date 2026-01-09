Haberler Roza Haberleri Güncel Haberleri Neşeli Dünyam Flyinn AVM’de İzleyicileriyle Buluşuyor

Minika’nın sevilen çizgi dizisi Neşeli Dünyam, 10 Ocak’ta Flyinn AVM’de düzenlenecek etkinlikle izleyicileriyle bir araya geliyor. Çizgi dizinin kostüm karakterleri Neşe, Mini ve Mani, gün boyunca gerçekleşecek etkinlikte yer alacak.

15.00 ve 16.00 seanslarıyla gerçekleşecek etkinlikte, Neşeli Dünyam'ın çok sevilen müzikleri eşliğinde dans ve sahne şovları yer alacak. Etkinlik boyunca katılımcılar, çizgi dizinin renkli dünyasını yakından deneyimleme fırsatı bulacak.

Kış günlerinde keyifli bir buluşma noktası sunan etkinlik, Flyinn AVM'de ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Minika, 2026 yılında gerçekleştireceği etkinliklerle izleyicileriyle bir araya gelmeye ve sevilen içeriklerini farklı deneyimlerle buluşturmaya devam edecek.