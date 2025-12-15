Haberler Roza Haberleri Güncel Haberleri Öksürüğe karşı en etkili doğal ikili! Uzmanı açıkladı: "İlaç yerine bunu kullanıyorum"

Manchester Üniversitesi’nde göğüs hastalıkları profesörü olan Jacky Smith’e göre öksürüğe en iyi gelecek besin bal. Smith, “Sıcak suya bal ve limon eklemek, en iyi ev yapımı öksürük ilacı” diyor.

Hemen hemen herkes öksürüğün ne kadar hayatı zorlayıcı bir durum olduğu konusunda hemfikirdir. Sıradan bir öksürük haftalarca sürebildiği gibi boğaz ağrısına, kas zorlanmalarına ve uykunun bölünmesine yol açabilir. Bu yüzden öksürük için çare aranması ve sorunun çözümüne yönelik ürünlerin geniş bir pazar olması şaşırtıcı değil.



Peki bu yöntemler gerçekten işe yarıyor mu, yoksa mutfak dolaplarımızdaki ürünlerle öksürükten kurtulmak mümkün mü?

BBC Türkçe'nin haberine göre BBC Radio 4 dinleyicilerinden birisi bu soruyu sordu. Programın sunucusu Greg Foot da cevabı bulmak için konunun uzmanına, Manchester Üniversitesi'nde göğüs hastalıkları profesörü olan ve bir öksürük kliniği yöneten Jacky Smith'e başvurdu. Smith'e göre iki temel öksürük tipi var: Kuru ve gıcıklı öksürük ile genellikle balgam eşlik eden göğüs kaynaklı öksürük.