Ölümcül kanser hastasını tamamen iyileştirdi! “Kanser hücrelerini yok eden virüs” geliştirildi

Yapılan bu umut verici çalışmanın daha fazla araştırılması gerekse de, ileri evre kanserle yaşayan kişiler için bir yaşam süresi uzatma veya iyileşme şansı sunabilir. Batı Londralı bir inşaatçı olan 39 yaşındaki Krzysztof Wojkowski'nin gönüllü olarak katıldığı deneyde, kanser hastalığını yendiği görüldü.
Wojkowski'ye Mayıs 2017'de bir tür tükürük bezi kanseri olan Mukoepidermoid karsinom teşhisi konulmuştu. Birden fazla ameliyat olmasına rağmen, 2020'de The Royal Marsden'deki RP2 denemesine katılma fırsatı verilmeden önce hiçbir tedavi seçeneğinin kalmadığı belirtilmişti.
"BENİM İÇİN BİR MUCİZE"
Wojkowski, yaptığı açıklamada; başka seçeneğinin olmadığının söylendiği, yaşamının son günleri içinde iyi bir bakım alması önerildiğini belirtti. Fakat bu deneye katıldıktan sonra hayatının değiştiğini söyledi.
Beş hafta boyunca iki haftada bir, bu deney süresince iğne vurulduğunu ve iki yıllık kanserden kurtulduğunu söyledi. Bunu bir "mucize" olarak tanımlayan Wojkowski, yeniden çalışmaya başladığını ve artık yapamayacağı hiçbir şey olmadığını dile getirdi.
"DOĞRUDAN TÜMÖRLERİ YOK EDİYOR"
Doğrudan tümörlere enjekte edilen genetiğiyle oynanmış virüs, ikili etkiye sahip olacak şekilde tasarlanmıştı. Bu etki, kanser hücrelerinin içinde çoğalarak bu hücreleri içeriden yok eden ve CTLA-4 olarak bilinen bir proteini bloke etmeye başlayan bir etki gösteriyor. Ayrıca bu modifiye edilmiş bu virüs, bağışıklık sistemindeki frenleri serbest bırakır ve kanser hücrelerini öldürme yeteneğini arttırır.
RP2 ile tedavi edilen dokuz hastadan üçü tümörlerinin küçüldüğünü gördü. Hem RP2 hem de immünoterapi nivolumab alan 30 hastadan yedisi de tedaviden fayda gördü. Bu grupta melanom cilt kanseri olan dokuz hastadan dördü, göz kanseri uveal melanomu olan sekiz hastadan ikisi ve baş ve boyun kanserli üç hastadan biri kanserlerinin büyümesinin durduğunu veya küçüldüğünü gördü.
"DENEYİN ERKEN AŞAMALARINDA OLUMLU ETKİ GÖRMEK NADİRDİR"
Londra Kanser Araştırmaları Enstitüsü'nde biyolojik kanser tedavileri profesörü ve Royal Marsden NHS Foundation Trust'ta danışman onkolog olan çalışmanın yöneticisi Profesör Kevin Harrington'a göre, erken evre klinik çalışmalarda böyle iyi bir yanıt oranı görmek oldukça nadir görülen bir durum.
Harrington, çalışmanın, genetik olarak tasarlandığını, kanser öldürücü bir virüsün, kanser hücrelerini doğrudan içeriden yok ederken, aynı zamanda onlara karşı bağışıklık sistemini harekete geçirdiğini anlattı. .
Londra Kanser Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Profesör Kristian Helin, virüslerin bazı özelliklerinden yararlanmanın mümkün olduğunu söyledi. Virüslerin, insanlığın en eski düşmanlarından biri olduğunu söyleyen Helin, fakat yeni araştırmaya göre; bu virüslerin kanser hücrelerini enfekte etmek ve öldürmek için bazı özelliklerinden yararlanabileceklerini gösterdiğini dile getirdi.