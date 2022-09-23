Ölümcül kanser hastasını tamamen iyileştirdi! “Kanser hücrelerini yok eden virüs” geliştirildi

Modifiye edilmiş bir herpes virüsünün kanser hücreleri üzerindeki öldürücü etkisi, bilim dünyasında oldukça ilgi gördü. Hastalara, soğuk algınlığı virüsünün zayıflatılmış bir formu olan ve tümörleri öldürmek için değiştirilmiş herpes simpleks olan bir ilaç enjekte edildi.

Giriş Tarihi: 23.09.2022 12:59 Güncelleme Tarihi: 23.09.2022 13:38 PAYLAŞ ABONE OL

Yapılan bu umut verici çalışmanın daha fazla araştırılması gerekse de, ileri evre kanserle yaşayan kişiler için bir yaşam süresi uzatma veya iyileşme şansı sunabilir. Batı Londralı bir inşaatçı olan 39 yaşındaki Krzysztof Wojkowski'nin gönüllü olarak katıldığı deneyde, kanser hastalığını yendiği görüldü. Wojkowski'ye Mayıs 2017'de bir tür tükürük bezi kanseri olan Mukoepidermoid karsinom teşhisi konulmuştu. Birden fazla ameliyat olmasına rağmen, 2020'de The Royal Marsden'deki RP2 denemesine katılma fırsatı verilmeden önce hiçbir tedavi seçeneğinin kalmadığı belirtilmişti.

"BENİM İÇİN BİR MUCİZE" Wojkowski, yaptığı açıklamada; başka seçeneğinin olmadığının söylendiği, yaşamının son günleri içinde iyi bir bakım alması önerildiğini belirtti. Fakat bu deneye katıldıktan sonra hayatının değiştiğini söyledi. Beş hafta boyunca iki haftada bir, bu deney süresince iğne vurulduğunu ve iki yıllık kanserden kurtulduğunu söyledi. Bunu bir "mucize" olarak tanımlayan Wojkowski, yeniden çalışmaya başladığını ve artık yapamayacağı hiçbir şey olmadığını dile getirdi.