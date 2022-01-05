Omicron varyantı pandemiyi bitirecek mi?

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kaya, Omicron varyantının akciğerler boyutunda tahribat yapıcı bir etkisinin şimdilik gözükmediğini belirterek, “Daha çok semptomlar ve bulgular, lokal üst solunum yolu semptomları şeklinde karşımıza çıkıyor. Baş ağrısı, boğaz ağrısı, seste çatallaşma, boğuklaşma, ateş, bazı olgularda öksürük gibi semptomların eşlik ettiğini söyleyebiliriz” dedi.

İHA ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 05.01.2022 10:10

Omicron varyantının seyri ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Selçuk Kaya, Omicron varyantının genel seyrine bakıldığında en temel özelliğinin bulaştırıcılık hızının çok yüksek olması olduğuna dikkat çekti. Kaya, "Klinik olarak delta varyantına göre daha hafif bulgularla seyredebilmekle beraber halen dolaşımda ağırlıkla delta varyantının olduğunu unutmamalıyız. Ki bu nedenle servislerde ve yoğun bakımlardaki yüksek hasta doluluk oranları da devam ediyor. Buradaki en büyük avantajımız şu anda aşılara ulaşabiliyor olmamız ancak aşıları mutlaka yaptırmamız lazım. Aşılar bizi bu mikroba karşı bağışıklık noktasına kadar getirdi." şeklinde konuştu.

"KLİNİK BULGULARLA AYIRT EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL" Semptomların özellikle İnfluenza, parainfluenza gibi diğer virüs enfeksiyonlarıyla her zaman karıştırılabileceğine dikkat çeken Kaya, "Benzer semptom ve bulgularla gittiği için diğer bazı virütik enfeksiyonlarla her zaman karıştırılabilirler. Nitekim şu dönemde Korona virüsler ağırlıkla egemenlik kurmuş olmalarına rağmen influenza ve diğer virüs enfeksiyonlarını da azımsanmayacak oranda görüyoruz. Bunları birbirlerinden her zaman klinik bulgularla ayırt edebilmemiz de mümkün değil; test yapmamız gerekiyor. En kesin ve en doğru tanıya testler sonucunda varabiliriz" diye konuştu.

Pandeminin ne zaman biteceği konusunda kesin bir şey söylemenin mümkün olmayacağını belirten Kaya, "Bununla ilgili kesin bir şey söylemek mümkün değil ancak biraz da iyi tarafından bakmak istiyorum. Virüsün başlangıca göre giderek öldürücü etkilerinin azalmış olması iyiye doğru gidiş gibi değerlendirebilir ancak öte taraftan baktığımızda çok hızlı bir yayılım potansiyeli kazandı. Dolayısıyla bir takım mutasyonlar geçirdiği bir takım değişimlerle seyrettiğini söylememiz mümkün. Bazen bu mutasyonlar virüsün kendi sonunu da getirebiliyor. Tabiri caizse en vahşi haliyle karşımıza çıkıp ondan sonra giderek zaman içerisinde belli bir evcilleşme konumuna doğru bir yol alıp en sonunda da tamamen en masum şekliyle artık rutin hayatta kabul edilebilir hal alabiliyor yada ortadan kalkabiliyor bu tip salgınlar. İki binli yılların başındaki Korona virüs salgınlarında da bu deneyimlenmişti zaten. Diliyorum ki bu sefer de benzer bir senaryo olur ve bu son varyant olur" ifadelerini kullandı.