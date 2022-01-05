Omicron’un yeni semptomu yalnızca uyurken ortaya çıkıyor!

Tüm dünyada artış gösteren Covid-19 semptomlarına bir yenisi eklendi. Uyku felci olarak bilinen yeni bu durum, İngiltere Ulusal Sağlık Servisi'nin web sitesinde "uyanırken veya uykuya dalarken hareket edemediğiniz veya konuşamadığınız zaman" dilimi olarak tanımlanıyor.

"UYKU FELCİ YENİ GELEN SEMPTOMLAR ARASINDA BULUNUYOR"

Uykuda ortaya çıkan bir diğer belirti olan gece terlemesi daha önce bildirilmişti. Fakat şimdi gelen yeni bildirimler, sıklıkla uyku felci durumunun ortaya çıktığını belirtiyor.

Uyku felci hissi, yaşayan kişiler için oldukça "korkunç" bir deneyim olarak nitelendiriliyor. Her ne kadar İngiltere Ulusal Sağlık Servisi, bu semptomun zararsız olduğu ve çoğu insanın hayatında mutlaka bir veya iki kez yaşayacağını belirtse de birçok insan bu belirtiden oldukça rahatsız olduğunu dile getiriyor.

GlasgowLive, adlı yayın kuruluşunda yapılan açıklamada bu uyku felci durumunu, birinin odanızda olduğunu veya bir şeyin size aşağıya ittiğini hissettiren bir an olarak nitelendiriyor. Fakat bu his, birkaç dakika sürerek sizi oldukça rahatsız hissettirebilir.