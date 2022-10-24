Onkoloji uzmanından hayati uyarı! Bitkisel çare arayışı kanseri kötüleştiriyor

Mutlaka bu taramaları yaptırmalarını öneriyoruz. Onun dışında da kanserle ilgili herhangi bir şüphe olduğu zaman korkmadan üstüne hızlıca giderek erken tanı ve teşhisi konulursa hastalar daha kolay tedavi oluyor. Kısa sürede ameliyat olup iyileşiyorlar. İleri safhada, gecikmiş vakalar gelirse ne yazık ki bunların tedavileri biraz uzun sürüyor. Kemoterapi, radyoterapi vermek zorunda kalıyoruz. Hastalar da bunların yan etkilerine maruz kalmak zorunda kalıyor. O yüzden kanser için en iyi tedavi erken tanı. Meme kanseri farkındalık ayında da şunu söylemek istiyoruz; meme kanseri dünyada ve Türkiye'de kadınlarda birinci kanser, dolayısıyla her 8 kadından birinde gözüküyor" dedi.





"HASTANIN MORAL DURUMU İYİYSE İMMÜN SİSTEMİ GÜÇLÜ OLUYOR"

Erken tanı alan hastalarda tedavi sürecinin daha başarılı olduğunu anlatan Doç. Dr. Çağlayan Geredeli şöyle konuştu:

"Hastanın moral durumu iyiyse immün sistemi güçlü oluyor. Moral durumu iyi olan, sosyal desteği olan hastaların kanser tedavisine verdiği cevaplar da daha iyi oluyor. Morali bozuk hastalarda vücut direnci düşük olduğu için kanser cevabı da kötü oluyor. Bu yüzden gerçekten sosyal destek ve moral çok önemli. Kanser tanısını duyduğu anda hastaların moralleri çok bozuluyor, kanser sanki tedavi edilemez bir hastalık gibi biliniyor. Günümüzde kanserlerin yüzde 80'inden çoğu tedavi edilebilir.