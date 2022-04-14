"Pandemi artık bitti diyebiliriz virüs endemik hale gelecek"

KOVİD KLİNİKLERİ KAPATILABİLİR

Vakaların yüzde 80-90 oranında düştüğünü belirten Savaşçı, "Pandemi artık bitti diyebiliriz. Bunda Türkiye genelindeki aşılama oranları ve toplum bağışıklığının artması çok önemli oldu. Vaka sayıları 1-2 ay içerisinde 300-500 civarına düşecek. Yakın süreçte birçok hastanede Kovid klinikleri ve polikliniklerinin kapatılması uygun olabilir. Normal enfeksiyon hastalıklarında hastaların bakılacağı ve salgının endemik hale geleceği gözüküyor. Grip aşısı gibi yılda 1 kez aşılama yeterli olabilir" dedi.

MUTASYON İHTİMALİ KORKUTMAZ

Savaşçı, "Virüsün mutasyon geçirme ihtimali her zaman var. Ancak daha agresif bir hale dönüşme durumunun olduğunu zannetmiyorum. Bundan sonra yalnızca aşısızlar, eksik aşılılar ve bağışıklığı baskılayan ilaç kullananların risk altında olduğunu söyleyebiliriz. Yaz döneminin de gelmesiyle insanlar kapalı mekanlarda da fazla zaman geçirmeyecek. Bu da vaka sayılarının daha fazla düşmesini sağlayacak" şeklinde konuştu.

519 HASTANEDE KORONALI HASTA YOK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tüm Türkiye'de, yoğun bakımında bir tek Covid hastası olmayan hastane sayısı 804. Yatan Kovid hasta sayısı "Sıfır" olan hastane sayımız ise 519. Allah o zor günleri semtimize uğratmasın" ifadelerini kullandı.