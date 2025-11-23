Pis tuvaletten daha tehlikeli! Bu alışkanlık böbrek yetmezliğine neden oluyor





KASLARIN DUYARLILIĞINI AZALTIYOR

Mesane sağlığının, yaşam kalitesinin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Prof. Dr. Huri, "Günlük yaşamın yoğun temposunda birçok kişi idrarını tutma alışkanlığı geliştirmekte, ancak bu durum zamanla mesane fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilmektedir. Uzun süreli idrar tutma, mesane kaslarının duyarlılığını azaltarak, idrar kaçırma problemlerine yol açabileceği gibi, idrar yolu enfeksiyonlarının da gelişimine zemin hazırlamaktadır. Gün içinde düzenli aralıklarla idrara gitmek, yeterli su tüketmek ve mesane sağlığını koruyucu yaşam alışkanlıklarını benimsemek, toplum sağlığı açısından basit ama etkili adımlardır" diye konuştu.



MESANE PİLİ UMUT OLUYOR

İşeme bozukluklarında klasik tedavi yöntemleri arasında pelvik taban egzersizleri, ilaç tedavileri ve bazı cerrahi girişimlerin yer aldığını söyleyen Prof. Dr. Huri, "Ancak bu yaklaşımlara yanıt vermeyen hastalarda mesane pili (sakral nöromodülasyon) yöntemi öne çıkıyor. Bu uygulamada, mesaneyi kontrol eden sinirlerin bulunduğu bölgeye (sakral sinir ağı) küçük bir elektrot yerleştiriliyor. Cihaz, düşük düzeyli elektriksel uyarılarla mesane ve sinir sistemi arasındaki iletişimi düzenliyor. Hastalar önce kısa bir deneme sürecinden geçiyor; belirgin iyileşme görülen olgularda kalıcı pil implantasyonu gerçekleştiriliyor" dedi.