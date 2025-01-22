Plastik şişeleri tekrar kullanırken bir kez daha düşünün! Meğer öyle bir zararı varmış ki...

Plastik su şişelerinin yeniden kullanımı, çevre dostu bir seçenek gibi görünse de, sağlık açısından büyük riskler taşıyabilir. Plastik şişelerin çoğu tek kullanımlık olarak üretilmiş olsa da, bazı insanlar bu şişeleri geri dönüştürmeyi ya da yeniden kullanmayı tercih edebiliyor. Peki aslında farkında olmadan nelere yol açabilir?

Giriş Tarihi: 22.01.2025 12:32 PAYLAŞ ABONE OL

Plastik şişeler dayanıklı bir malzemeden yapıldığı için tekrar defa kullanımı bazı insanlar için normal görülebilir. Ancak bu durum arkasında pek çok zararlı durumu getirebilir.

Plastik şişeler, petrol veya doğal gazdan elde edilen hidrokarbonlardan üretilir. Bu hidrokarbonlar, yüksek sıcaklıklarda monomer adı verilen daha küçük moleküllere ayrılır ve bu monomerler birleştirilerek polimerler oluşturulur. Plastik şişeler genellikle termoplastiklerden yapılır ve bu tür plastiğin en büyük avantajı, yeniden eritilip şekillendirilebilmeleridir.