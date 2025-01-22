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Plastik şişeleri tekrar kullanırken bir kez daha düşünün! Meğer öyle bir zararı varmış ki...

Plastik su şişelerinin yeniden kullanımı, çevre dostu bir seçenek gibi görünse de, sağlık açısından büyük riskler taşıyabilir. Plastik şişelerin çoğu tek kullanımlık olarak üretilmiş olsa da, bazı insanlar bu şişeleri geri dönüştürmeyi ya da yeniden kullanmayı tercih edebiliyor. Peki aslında farkında olmadan nelere yol açabilir?

Giriş Tarihi: 22.01.2025 12:32
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Plastik şişeleri tekrar kullanırken bir kez daha düşünün! Meğer öyle bir zararı varmış ki...

Plastik şişeler dayanıklı bir malzemeden yapıldığı için tekrar defa kullanımı bazı insanlar için normal görülebilir. Ancak bu durum arkasında pek çok zararlı durumu getirebilir.

Plastik şişeler, petrol veya doğal gazdan elde edilen hidrokarbonlardan üretilir. Bu hidrokarbonlar, yüksek sıcaklıklarda monomer adı verilen daha küçük moleküllere ayrılır ve bu monomerler birleştirilerek polimerler oluşturulur. Plastik şişeler genellikle termoplastiklerden yapılır ve bu tür plastiğin en büyük avantajı, yeniden eritilip şekillendirilebilmeleridir.

PLASTİK ŞİŞELERİN TÜRLERİ

Plastik şişeler, genellikle üç tür termoplastikten yapılır:

Polietilen Tereftalat (PET): Su ve içecek şişeleri genellikle bu plastikten yapılır ve tamamen geri dönüştürülebilir.

Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE): Sıvı deterjan ve süt şişeleri gibi dayanıklı plastikler bu maddeden yapılır.

Polikarbonat (RIC "7"): Bu tür şişeler genellikle spor şişelerinde kullanılır ancak genellikle geri dönüştürülemezler.

KİMYASAL SIZINTI OLABİLİR

Plastik şişelerin yeniden kullanımıyla ilgili en büyük endişelerden biri, kimyasal sızıntıdır. Özellikle yüksek sıcaklıklar veya güneşe maruz kalma durumunda, şişelerin içindeki kimyasallar suya karışabilir. PET şişelerde antimon, polikarbonat şişelerde ise bisfenol A (BPA) ve ftalatlar gibi zararlı maddelerin suya sızması mümkündür. Bu kimyasalların uzun süreli maruziyeti, sağlık sorunlarına yol açabilir.

BAKTERİ BÜYÜMESİNE YOL AÇIYOR

Plastik şişeler, bakteriler için uygun bir ortam oluşturabilir. Özellikle şişelerin içi düzgün şekilde temizlenmezse, bakteriler hızla çoğalabilir. Uzun süre kullanılan şişelerde, kırıklar veya çizikler bakterilerin yerleşebileceği alanlar yaratabilir.

PLASTİK ŞİŞELERE ALTERNATİFLER

Plastik su şişelerini yeniden kullanmak çevreye katkı sağlamak adına cazip olsa da, daha güvenli ve çevre dostu alternatifler mevcut. Paslanmaz çelik veya cam şişeler, yeniden kullanılabilir olmalarının yanı sıra bakteriyel büyüme veya kimyasal sızıntı gibi riskleri de ortadan kaldırır.

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