Postbiyotik nedir? Kısırlık tedavisinde etkileri nelerdir?

Prof. Dr. Aydos, probiyotiklerin, bağırsaklarımızda yaşayan yararlı ya da dost bakteriler olup, herhangi bir enfeksiyona neden olmaksızın beden sağlığının idamesinde rol oynadıklarını belirtiyor. Diğer yandan, "prebiyotikler, böyle dost bakterilerin beslenmesini sağlayan, çoğunluğunu lifli gıdaların oluşturduğu besin maddeleridir" diye vurguluyor. Kuru baklagiller, muz, pırasa, buğday, çavdar, kuşkonmaz, enginar gibi sindirilmeyen lifli bitkisel besinler doğal prebiyotik kaynakları arasında yer alıyor. Prof. Dr. Aydos, postbiyotiklerin ise bu kaynaklarla beslenen yararlı bakterilerin ürettiği ya da bunlardan artakalan biyoaktif ürünler olduğunu vurguluyor ve her ne kadar bakteri artıkları gibi görülse de postbiyotiklerin beden sağlığı üzerinde son derece önemli faydaları bulunduğunu, testisin de bu faydalardan payını aldığını söylüyor.

TESTİSLERDE DE MİKROORGANİZMA BULUNUYOR

Bağırsakta olduğu gibi, testiste de bir grup yararlı mikroorganizma bulunuyor. Bağırsak duvarından sızarak gelen ve probiyotik olarak adlandırılan Actinobacteria, Bacteroidetes, Firmicutes, Proteobacteria gibi çok sayıda bakteri testiste özel bir mikrobik flora oluşturarak bir yandan testosteron yapımını bir yandan da sperm üretimini düzenliyor. Prof. Dr. Aydos, yapılan araştırmalar bu mikroorganizmaların yetersiz kaldığı durumlarda sperm kalitesinin de bozulduğunu, neticede kısırlığa yol açabileceğini ortaya çıkardığını belirtiyor. Probiyotikler canlı mikroorganizmalar oldukları için tedavide de bu şekilde alınmaları gerekiyor. Prof. Dr. Aydos, bu mikroorganizmaların ortama verdiği bileşikler veya öldükleri zaman açığa çıkan hücre parçacıkları da kullanılırsa aynı şekilde fayda sağlanabileceğini söylüyor. İşte postbiyotikler, bu yolla elde edilmiş ürünler olup hem saklama hem de kullanma kolaylığı bakımından daha elverişli oluyor.

POSTBİYOTİKLER NEDEN ÖNEMLİ?

Prof. Dr. Aydos, postbiyotiklerin vücudun bağışıklık sistemini güçlendirdiği, alerjiden koruduğu, fazla kilolardan kurtardığı, kan şekerini düşürdüğü hatta kalp hastalıklarına yakalanma riskini azalttığı ve kansere karşı da direnci artırdığının gösterildiğini, kısırlık tedavisindeki yeri ise henüz araştırma konusu olduğunu belirtiyor. Diyette, probiyotiklere yer vererek postbiyotiklerden faydalanılabileceğini vurguluyor: "Probiyotiklerin faydaları göz önüne alındığında üreme sağlığındaki bozulmaların düzeltilmesinde postbiyotiklerin önemli bir yeri olacağını da söyleyebiliriz. Günümüzde postbiyotikler, probiyotik bakterilerin öldürülmesiyle açığa çıkan ürünlerden elde edilmekte. Henüz hazır preparatlar şeklinde kullanımı yaygınlaşmış değil. Ancak şimdilik fermente süt ürünleri yoğurt, peynir, kefir, ayran gibi probiyotiklere diyet alışkanlığımızda yer vererek, bunların postbiyotik ürünlerinden de faydalanabiliriz".