Psikolog ayrımcılık yapmaz!

Etik kurallara aykırı bir tavır

Psikolog olmak en temelde ayrımcılık ve damgalardan uzak olmayı esas alır. Psikologlar, danışanın yönelimi, kıyafeti, inanışı gibi durumlara saygı gösterebilecek beceride olmalıdır. Danışan da aynı zamanda psikoloğun kıyafeti veya dış görünüşünün nasıl olduğuna dair objektif bir çerçevede olabilmelidir. "Giyimi, görünüşü, yönelimi farklı olan biri psikolog olamaz" gibi bir görüş ayrımcılık taşır ve terapideki etik kurallara aykırıdır. Asıl engeller zihinde var olmaktadır; dış görünüş, etnik köken veya dünya görüşü ile değil...



Empati kurmak önemli bir beceridir

Bir psikoloğun temel görevlerinden bir diğeri, empati becerisine sahip olabilmektir. Empati; bir başkasının içinde bulunduğu durumu ve davranışlarını anlamak, içselleştirmek yani aynı zamanda eş duyu anlamına gelir. Eş duyu sadece okul sıralarında ve akademik bilgiyle mümkün değildir. Eş duyu düşüncelerimiz, duygularımız, yaşantılarımız, ilişkilerimiz gibi faktörlerle de desteklenir. Bundan dolayı, terapiye yargılardan uzak başlanmalı, bir cümle olmaktan öte eyleme geçirilerek uygulanmalıdır. Kişisel gelişim insana empati becerilerini sağlar. Giyinişimiz, görünümümüz, dini, kimlik, etnik görüşlerimiz değil!







Ön yargı her tür iyileşmeyi imkansız kılar

Terapi odası, danışan-psikolog iş birliğinin esas alındığı bir yerdir. Terapi için ilk telefon görüşmesinde ilişki başlar. Düşünelim ki orada hem danışan hem de psikolog birbirlerinin ses tonundan belirli bir imaj oluşturdu. Sonrasında seans başlayacağı an ilk yüz yüze kurulan iletişimde dış görünüşü ile ilgili bir diğer imajı oluşturmaya başladık. Ya bu ilk izlenimler kişide olumsuz izler bıraktıysa, bu durum danışanın kendini olabildiğince şeffaf ifade edişini, psikoloğuna güvenmesini ve iş birliğini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu durum, psikoloğun da danışana nötr pencereden bakıp empati kurmasını engelleyeceğinden ilk izlenim her zaman doğru yargılar barındırmayacaktır.



İnsan duygularıyla var olan bir varlıktır

Eğer mesleki kimliği belirli sıfatlara indirgersek şöyle yanlış bir yola saparız. Danışan da psikolog da kendi dünya ve dini görüşünün uygunluğuna bakarak kişileri seçmeye başlar. Bu da kendinize benzeyen kişilerle çalışabileceğinizi gösterir. Mesleğin en önemli gerekliklerinden biri olan objektifliğe tamamen ters düşmektir bu. Örneğin kilosuyla ilgili gelen bir danışan zayıf bir psikologdan kötü etkilenir mi? Belirli oranda etkilenebilir. İnsan duygularıyla var olan bir varlık. Ne kadar eğitimlerden, kişisel gelişim yolculuklarından da gelsek minimum düzeyde bile olsa, illa ki belirli zafiyetleri ve aidiyetleri beraberinde getirir. Bu durum "Bu kişiler birlikte seans yapmamalıdır"dan ziyade bu durumun danışana etkisinin farkına varılıp çalışmanın asıl terapideki gelişim ve değişimi sağlayacağı anlaşılmalıdır.