Psikolog Esra Ezmeci açıkladı! Evlilikte öfke ile başa çıkma yolları

ÇÖZÜM ÇOK ZOR DEĞİL



Öfke bireylerin kendilerini ifade edebilmeleri veya kendisini tehlikelerden korumak için kullanıldığında sağlıklı bir duygu olmaktadır. Ancak öfke kişide kontrolsüzce davranışlara yol açıyorsa öfke artık başa çıkılması gereken bir duygu olmaktadır. Eğer başa çıkılmazsa bu durum kişinin hem ilişkilerini hem de kendisini çok daha olumsuz bir tabloya sürükleyecektir. Bu durumda da artık öfke başa çıkılması gereken bir duygu olmaktadır. Öfke ile başa çıkabilmek için:

- Öfkenizi sahiplenin: Öfkenin size ait olduğunu ve size bir şeyleri göstermeye çalıştığını anlayın. Öfke genellikle en yakınınızdaki kişiye yani eşinize yönelir. Fakat bu durum çoğunlukla eşinizden çok sizinle ilgilidir. Partnerinizle ilgili şikayetleriniz oluyor olsa da, duyguyu ne şekilde ortaya çıkardığınız tamamen sizinle ilgili bir durumdur.

- Öfke size aitse onu kontrol etmek de size aittir: Öfkenizi sahiplendikten sonraki aşamada öfkenin neyle ilgili olduğunu keşfetmek önemli olmaktadır. Bu durumda öfkeyi ortaya çıkaran partnerinizin davranışına değil de kendi duygunuza odaklanın. Bu durum partnerinizi haklı çıkarmaya çalışmak için değil de kendi duygunuzu tanımak, anlamak ve dönüştürmek için önemlidir. Bu durumla birlikte duygularınızı ifade edip ilişkide sağlıklı bir şekilde çözüm bulmaya gidebilirsiniz.