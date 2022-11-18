Psikologlar açıkladı! Sevdiğiniz tatlar kişiliğinizle ilgili ne söylüyor? Acıyı seviyorsanız…

Yemekler ve tatlar arasında seçim yaparken aslında kendimize dair seçimler yapıyoruz. Hangi tatlardan hoşlandığınız kendinize dair çok önemli ipuçları yakalayabilirsiniz. İşte o ayrıntılar…
BAHARATLI TATLAR
Baharatlı tatlardan hoşlanıyorsanız, macera ve heyecan hayranısınız demektir. Greg Tucker, baharat seçeneklerinin çok geniş bir kategori sunduğunu belirtiyor. Fakat genellikle tat patlaması sunan bu baharatlı tatların, aslında daha önce denemediği şeylere dair büyük bir hees barındıran, heyecan uyandıran şeyleri arayışında macera seven insanların tercihi olarak nitelendirdi.
SOYA SOSU
Esrarengiz, gizemli bir yapıya sahip kişilerin soya sosu tercihlerinin daha yoğun olduğunu belirten Tucker, soyanın "mistik beşinci tat" yapısının buna çekim sağladığını belirtiyor. Yoğun bir derin tat veren soya sosu, ilgi çekici ve esrarengiz bir tat yapısı sunarak bu kişilerin bu "gizemli arayışlarını" tatmin ediyor.
BARBEKÜ SOS
Greg Tucker, barbekü sos tercihinin özellikle iyimser ve eğlenceli yapıya sahip insanların sıklıkla tercihe ettiğini belirtti. Keskin tatlılık, eşilik ve isli bir tat sunan barbekü sos, zengin bir eğlence dünyasının da yansıması olarak nitelendiriliyor.
TERİYAKİ SOS
Sabit bir tat sunmayan teriyaki sos, tat yolculuğuna çıkarken ağzınızda kendine özgü tatlı yapısı ve soya sosu ve susam yağının birleşimiyle farklı bir deneyim sunuyor. Bu lezzetten hoşlanan kişiler ise; genellikle kurallara bağlı olmak isteyen ve kolaylıkla kalabalığın arasından sıyrılan insanlar olarak öne çıkıyor. Zor ve farklı durumlarda ise mücadeleyi yöneten kişiler.
TUZ VE KARABİBER
Telaşsız, kendinden emin kişilerin özellikle besinlerin temel tadını yükselten tuz ve karabiberi tercih ettiğini söyleyen Tucker, tatları daha canlı hale getirir, ancak lezzeti bastırmak istemeyen bir damat tadına sahip olduğunu belirtiyor. Tuz ve biberin oluşturduğu bütünlük ise; kendine güvenen bireylerin yoğun gösterişe ihtiyaç duymadan kendilerini gösterebilen kişilerin tercihi oluyor.
ACI KIRMIZI BİBER
Adeta bir meydan okuyucu karakterin yansıması olan acı kırmızı biber, cesaretini sürekli test etmek kişilerin de favorilerinden biri oluyor. Tucker'a göre; acı kırmızı biber, özellikle gücünü göstermekten çekinmeyen ve cesur adım atma konusunda hep daha istekli kişilerin tercihleri arasında bulunuyor.
ŞEKERLİ TATLAR
Eğer sıklıkla canınız tatlı istiyorsa, soğukkanlı ve masum bir yapınız bulunuyor olabilir. Greg Tucker'a göre; tatlıya düşkünlük, sakinlik, rahat bir yaşam stili ve zorluktan kaçmak isteyen kişilerin yansıması olabilir. Tatlılık her ne kadar enerji verse de tüketim anında rahatlayarak yediklerinden zevk almak isteyen, kaçış seven insanların da tercihi haline geliyor.