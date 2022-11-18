Psikologlar açıkladı! Sevdiğiniz tatlar kişiliğinizle ilgili ne söylüyor? Acıyı seviyorsanız…

BARBEKÜ SOS Greg Tucker, barbekü sos tercihinin özellikle iyimser ve eğlenceli yapıya sahip insanların sıklıkla tercihe ettiğini belirtti. Keskin tatlılık, eşilik ve isli bir tat sunan barbekü sos, zengin bir eğlence dünyasının da yansıması olarak nitelendiriliyor.

TERİYAKİ SOS Sabit bir tat sunmayan teriyaki sos, tat yolculuğuna çıkarken ağzınızda kendine özgü tatlı yapısı ve soya sosu ve susam yağının birleşimiyle farklı bir deneyim sunuyor. Bu lezzetten hoşlanan kişiler ise; genellikle kurallara bağlı olmak isteyen ve kolaylıkla kalabalığın arasından sıyrılan insanlar olarak öne çıkıyor. Zor ve farklı durumlarda ise mücadeleyi yöneten kişiler.