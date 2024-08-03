"Rip akıntısı" tehlikesi! Deniz keyfiniz ölümcül riske dönüşmesin...

İlçeye bağlı Meydan Mahallesinde Gönüllü Cankurtanlık yapan Hakan Karaca, "Rip akıntısı ile karşılaşan kişilerin, akıntıya karşı kesinlikle yüzmemesi, paniklememesi gerekir. Sahile paralel şekilde yüzmesi gerekmektedir veya eğer ki akıntı çok kuvvetli ise akıntıya karşı mücadele etmeden kendini bırakması gerekir.

Zaten belli bir süre sonrasında o akıntı kişiyi bırakacaktır ve kişi de yavaş yavaş kıyıya paralel bir şekilde yüzüp rip akıntısından çıkabilir. Rip akıntılarının olduğu bölgelerde cankurtaranların bulunması gerekiyor. İnsanların genellikle plaj olan yerlerde halkın çoğunlukta olduğu yerlerde denize girmesi gerekir, insanların olmadığı yerlerde denize girip bu durumdan karşılaşmamak için kesinlikle denize girmeyin" dedi.

