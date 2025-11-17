Sadece 15 dakikada hazır! Sofraların yeni gözdesi pratik poğaçalar...

Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün nefis poğaça tariflerim var. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.1 çay bardağı zeytinyağı125 gr. oda sıcaklığında tereyağı2 adet yumurta (birinin sarısı dışı için)1 su bardağı yoğurt2 yemek kaşığı kaymak1 yemek kaşığı toz mahlep1 tatlı kaşığı şeker1 tatlı kaşığı tuzMaydanozDereotuYeşil biber1 kase Urfa peyniri2 paket kabartma tozuAldığı kadar unMaydanoz, dereotu ve yeşil biberi minik minik doğruyoruz. Üzerine diğer tüm malzemeleri ilave edip hamuru yoğuruyoruz. Bezelere ayırıp üzerine yumurta sarısı sürüyoruz. Turbo ayarlı fırında 185 derecede pişiriyoruz.1 adet yumurta1 su bardağından iki parmak eksik zeytinyağı1 su bardağı yoğurtAldığı kadar mısır unuKabartma tozuTuz1 kase beyaz peynirMaydanoz1 adet yumurta beyazı1 adet yumurta sarısıÇörek otuYumurtayı çırpıyoruz. Zeytinyağını ekleyerek çırpmaya devam ediyoruz. Un, yoğurt, tuz ve kabartma tozunu ekliyoruz. Yoğurmaya devam ediyoruz. Streç film ile sarıp dinlendiriyoruz. İç harcı için malzemeyi çatalla eziyoruz. Hamurdan küçük bezeler koparıp avucumuzun içinde açıp peynir koyup kapatıyoruz. Üzerine yumurta sarısını sürüp çörek otu serpiyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz.1 su bardağı ayçiçek ve eritilmiş tereyağı karışımıYarım su bardağı su1 yemek kaşığı elma sirkesi1 su bardağı rendelenmiş eski kaşar peyniriUn2 adet közlenmiş patlıcan ya da 2 adet haşlanıp rendelenmiş patatesRendelenmiş eski kaşar peyniriRendelenmiş eski kaşar peyniriYumurta sarısıPatlıcanı ya da patatesi, hangisinden yapmak isterseniz, mutlaka rendelenmiş eski kaşar peyniri ile karıştırıyoruz. Hamuru için tüm malzemeyi ele yapışmayacak bir kıvam alana dek yoğuruyoruz. Hamurun üzerini bir streç film ile kaplayıp 20 dakika kadar dinlendiriyoruz. Dinlenen hamuru bezelere ayırıp merdane ile açıyoruz. Açtığımız hamuru çay bardağı ile kesiyoruz ve iç malzemesini koyuyoruz. Poğaça gibi kapatıp üzerlerine yumurta sarısı sürüyoruz. Yumurta sarısının üzerini rendelenmiş eski kaşar peyniri ile süsleyip 175 derece fırında pişiriyoruz.