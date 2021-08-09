Sadece 212 gram! Dünyanın en küçük bebeği hastaneden taburcu oldu

13 ay hastanede kaldıktan sonra 9 Temmuz'da taburcu edildi ve dünyanın erken doğumdan sağ kurtulan en küçük bebeği olduğuna inanılıyor. NUH'daki neonatoloji bölümünde ileri düzey bir uygulama hemşiresi olan Bayan Zhang Suhe, yenidoğan yoğun bakım ünitesine ilk alındığında gözlerine inanamadı.
"HASTANEDE 13 AY GEÇİRDİ"
Aynı zamanda bir hemşire klinisyen olan ve daha sonra bebek için bakım ekibinin bir parçası olacak olan Bayan Zhang, "Şok oldum, bu yüzden profesörle konuştum ve buna inanıp inanamayacağını sordum. 22 yıllık hemşireliğim boyunca bu kadar küçük yeni doğmuş bir bebek görmemiştim." dedi.
Iowa Üniversitesi'nin En Küçük Bebek Kayıtları'na göre önceki rekor sahibi, Aralık 2018'de Amerika Birleşik Devletleri'nde doğan 245g ağırlığında bir kızdı. Ulusal Üniversite Hastanesi'ne göre, Yu Xuan gibi yaklaşık dört ay erken doğan bebeklerin hayatta kalma oranı yaklaşık yüzde 70'tir ve çoğu hastanede dört ila altı ay sonra taburcu edilir.
Ancak aşırı küçük boyutu nedeniyle, Yu Xuan hastanede 13 ay geçirdi ve bu durum, hastanede en uzun süre kalan bebek ünvanını almasına neden oldu. Doğumu, her ikisi de 35 yaşında olan ebeveynleri Bay Kwek Wee Liang ve Madam Wong Mei Ling için beklenmedik bir şekilde gerçekleşti.
"ÇOCUK BEZLERİNİ KESMEK ZORUNDA KALDIK"
Yu Xuan'ın durumu o kadar zayıftı ki, ciğerleri iyi gelişmediği için nefes almasına yardımcı olması için bir solunum cihazına bağlanması gerekti. Neonatoloji (Yenidoğan) bölümünde kıdemli danışman olan Dr Yvonne Ng şunları söyledi: "Günlük bakımı, özellikle yaşamın ilk iki haftasında meselenin ana püf noktasıydı... bebeğim bu kadar küçük çünkü ilk defa bu kadar küçük birini deneyimliyoruz. O kadar küçüktü ki, ilaç hesaplamasının bile ondalık basamaklara inmesi gerekiyordu." dedi.
Yu Xuan'ın cildi o kadar hassas ve inceydi ki durumunu izlemek için sonda kullanmak zordu. Bir sondayı çok uzun süre bırakmak, bir çizik bırakabilir, bu da yaraya ve açık yaraya neden olabilir. Bu da onu enfeksiyona yatkın hale getirir. Yeni doğmuş bir bebek bezi Yu Xuan için çok büyüktü ve tüm vücudunu kaplıyordu. Bakım ekibi, ona uygun bebek bezlerini getirebilecek satıcılarla iletişime geçmesi gerekti.
Bakım ekibi, çocuk bezlerini keserek, Yu Xuan'a uyacak şekilde yeniden şekillendirmeye karar verdi.
"HER ŞEYE RAĞMEN MUTLU BİR BEBEK"
Bayan Zhang, "Bebek bezinde bebeğin idrarını emecek bazı kimyasallar var ve bu Yu Xuan'ın cildiyle doğrudan temas edemez. Bu yüzden kenarları katlayıp mühürlemek zorunda kaldık" dedi.
Hemşirelerin bebeğin vücuduna tüp takmak zorunda kalması gibi başka zorluklar da vardı. Yu Xuan'ın kalçasının boyutu yaklaşık bir parmak kadardı. Ancak yaşadığı sıkıntılara rağmen, kendi tuhaflıkları ve tercihleriyle mutlu ve pozitif bir bebek olarak tanımlandı. Dönüyor, ellerini hareket ettiriyor ve onu aradıklarında hemşirelere cevap veriyordu. Bayan Zhang, "Daha serin bir ortamda olmayı seviyor ve çok ısındığında tedirgin oluyordu. Bazen birisinin onunla konuşmasını seviyor ve emzikleri de seviyor. Ama emziği tutamıyordu. Bu yüzden emzikleri onun için ağzında tutmak zorunda kaldık" diyerek bakım sürecinin zorluklarına değindi.
13 ay hastanede kaldıktan sonra, durumu şimdi doğduğundan çok daha farklı. 9 Temmuz'da taburcu edildiğinde yaklaşık 6,3 kg ağırlığındaydı.Bayan Zhang, olayın hastane için keyifli geçtiğini ve hatta nöbetçi hemşirelerin bile fotoğraf çekmek için geldiğini söyledi. Şimdi 14 aylık olan Yu Xuan'ın hala kronik akciğer hastalığı olmasına ve oksijen desteği için evde solunum cihazına bağlanması gerekmesine rağmen, kendi kendine dönebiliyor ve biberondan nasıl besleneceğini öğreniyor.
Fotoğraflar: National University Hospital, Kwek Ailesi