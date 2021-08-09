Sadece 212 gram! Dünyanın en küçük bebeği hastaneden taburcu oldu

13 ay hastanede kaldıktan sonra 9 Temmuz'da taburcu edildi ve dünyanın erken doğumdan sağ kurtulan en küçük bebeği olduğuna inanılıyor. NUH'daki neonatoloji bölümünde ileri düzey bir uygulama hemşiresi olan Bayan Zhang Suhe, yenidoğan yoğun bakım ünitesine ilk alındığında gözlerine inanamadı.

"HASTANEDE 13 AY GEÇİRDİ"

Aynı zamanda bir hemşire klinisyen olan ve daha sonra bebek için bakım ekibinin bir parçası olacak olan Bayan Zhang, "Şok oldum, bu yüzden profesörle konuştum ve buna inanıp inanamayacağını sordum. 22 yıllık hemşireliğim boyunca bu kadar küçük yeni doğmuş bir bebek görmemiştim." dedi.

Iowa Üniversitesi'nin En Küçük Bebek Kayıtları'na göre önceki rekor sahibi, Aralık 2018'de Amerika Birleşik Devletleri'nde doğan 245g ağırlığında bir kızdı. Ulusal Üniversite Hastanesi'ne göre, Yu Xuan gibi yaklaşık dört ay erken doğan bebeklerin hayatta kalma oranı yaklaşık yüzde 70'tir ve çoğu hastanede dört ila altı ay sonra taburcu edilir.

Ancak aşırı küçük boyutu nedeniyle, Yu Xuan hastanede 13 ay geçirdi ve bu durum, hastanede en uzun süre kalan bebek ünvanını almasına neden oldu. Doğumu, her ikisi de 35 yaşında olan ebeveynleri Bay Kwek Wee Liang ve Madam Wong Mei Ling için beklenmedik bir şekilde gerçekleşti.