Sadece 30 dakikada 3 farklı tuzlu kurabiye! Bir daha pastaneye gitmeyeceksiniz...

MALZEMELER125 gr. tereyağıYarım çay bardağı sıvı yağ3 yemek kaşığı su2 yemek kaşığı sirke1 adet yumurta1 tatlı kaşığı tuz1 tatlı kaşığı toz şeker3 su bardağı unÜZERİNE SÜRMEK İÇİN:1 adet yumurta1 çay kaşığı pekmez4-5 yemek kaşığı kavrulmuş susamYAPILIŞI: Un hariç tüm malzemeyi iyice karıştırıyoruz. Unu yavaş yavaş ilave ederek kulak memesi yumuşaklığında hamur elde ediyoruz. Hamuru fırın kağıdı serilmiş tezgahta merdaneyle dikdörtgen şeklinde açıyoruz.Yumurtayı çırpıyoruz, içine pekmezi de ekleyip karıştırıyoruz. Hamurun üzerine fırçayla yumurtalı karışımdan sürüyoruz, bolca susam serpiştiriyoruz. Susamların hamura yapışması için elimizle hafifçe üzerine bastırıyoruz.Buzdolabına kaldırıp bir saat dinlendiriyoruz. Hamuru bir santim genişliğinde şeritler halinde kesiyoruz, kestiğimiz şeritlerin aralarında ikişer santim kalacak şekilde boşluk bırakıp tepsiye yerleştiriyoruz. Fırını 180 dereceye ayarlayıp, 15-20 dakika ısıttıktan sonra tepsiyi fırına sürüyoruz. Rengi altın sarısı olana kadar pişiriyoruz.