Sadece estetik sorun sanmayın! Göz kapağı sarkması o hastalığı gizliyor olabilir...



HER DETAY DEĞERLENDİRİLMELİ

Ameliyat öncesinde yalnızca kapak yapısının değil, gözün genel sağlığının da değerlendirilmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Gedar, "Muayenede göz kuruluğu dışında kirpik dibi iltihabı, glokom, katarakt, sarı nokta hastalığı gibi durumlar da araştırılmalı. Bu hastalıkların varlığı, tedavide öncelikleri değiştirebilir" dedi. Doç. Dr. Gedar, sarkmanın altında farklı bir problemin de olabileceğine dikkat çekerek, "Hastanın sorunu sadece kapak cildi sarkması olmayabilir. Sarkan cildin altında gizlenen kapak düşüklüğü (ptozis) bulunabilir. Ptozis saptanırsa ameliyatın içeriği değişir; kapağı kaldıran kaslara yönelik ek müdahale gerekebilir. Bu durum fotoğraflarda her zaman anlaşılmayabilir; hekim yüz yüze muayenede testlerle tespit eder. Gerekirse nöroloji değerlendirmesi bile istenebilir" dedi.



KİŞİYE ÖZEL YAPILMALI

Göz kapağının cildinin vücudun en ince ve en hassas bölgelerinden biri olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Gedar, şu önemli uyarıyı yaptı: "Bu nedenle göz kapaklarına uygulanacak her işlem, oküloplastik cerrahi uzmanları tarafından titizlikle planlanmalıdır. Hekim, hem göz yüzeyini hem de göz kapaklarının fonksiyonunu koruyarak, kişiye en uygun cerrahi yaklaşımı belirler."