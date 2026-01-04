Sadece lezzeti değil ismi de bizden! Baklava kelimesinin kökeni bakın nereye dayanıyor



Bununla birlikte Azerbaycan'da Bakı pahlavası olarak anılan ve sekiz kat yufkanın arasında fındık ya da fıstık ilave edilerek hazırlanan geleneksel tatlı, Orta Asya'da sac üzerinde pişirilen yufkalı hamurlardan farklı olarak klasik baklavaya en yakın lezzet olarak bilinmektedir.

Osmanlı'dan sonra ülkemizde de baklavanın hatırı sayılır bir yere sahip olduğu konusunda zannediyoruz ki 7'den 70'e herkes hemfikirdir. Türkiye'nin baklavası ile ünlü şehri ise elbette ki Gaziantep.

Günümüzde hazırlanan orijinal Gaziantep baklavasının ise tarihte ilk kez üretilen baklavadan çok daha farklı olduğu bir gerçek. Bunun temel sebebi ise ustadan çırağa öğretilen baklava tarihinin her elde farklı bir lezzete sahip hale gelmesidir. Bununla birlikte baklava hamurunun yapımında kullanılan malzemelerin bölgelere göre farklılıklar taşıması ise baklavanın lezzetini bölgesel olarak değiştirmiştir.

BAKLAVA DENİLİNCE GAZİANTEP

Bugün baklava farklı malzemeler kullanılarak ve farklı pişirme teknikleri ile de hazırlandığından klasik baklava çeşitlendirilmiş ve Türk mutfağına kazandırılmıştır.

Baklava denilince ilk akla gelen hiç şüphesiz Gaziantep'tir. Yaş ve kuru çeşitleriyle ünlü olan Gaziantep'in Antep fıstığıyla yapılmış baklavaları en ünlü olan çeşididir. Yöresel olarak içerisine konanlar farklıdır. Güney Doğu Anadolu'da Antep fıstığı, Karadeniz'de yapılan baklavalarda fındık, İç Anadolu'da ise çoğunlukla ceviz kullanılır.

Ege'de yapılan baklavalar bademli hazırlanır, Trakya'da ise daha çok susam kullanılmaktadır. En çok rağbet göreni Antep fıstıklı olan olsa da ekonomik nedenlerden ötürü cevizli olanlarına sıklıkla rastlanır.