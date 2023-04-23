Sanal anne babalar internette çocuk avında! "Ben senin sanal annenim yavrum!"

Çocuklar ve gençler arasında yeni bir akım başlamış, sanal annebaba. Farklı şehirlerde kendilerine anne-babalar buluyorlar. Bu anne babalar da sanal platformlarda olan 20-30 yaşlarındaki gençler oluyor. Bunlar çocuklara ve ergenlere her konuda özgür olduklarını söyleyerek yaklaşıyorlar. Gerçek anne-babalarını dinlemek zorunda olmadıklarını söylüyorlar. "Ailen telefonu elinden alamaz, istediğin sitelere girebilir, istediğim şeyleri indirebilirsin, sen özgür bir bireysin" diyerek çocukların kafalarını yıkıyor ve yakınlık kuruyorlar. Her şeye izin veren, özgürlükçü, eğlenceli sanal anne- babaları olacaklarını vaat ediyorlar. "Cinsellik konusunda istediklerini yapabileceklerini, ailelerinin bunlara karışmaya hakkı olmadığını" söylüyorlar. Hatta bu çocuklara sevgili bulanlar bile oluyor. Farklı cinsel yönelimlere özendirme, antidepresan kullanımına zorlama, dinin gereksiz olduğunu aşılama, para isteme, yaşadıkları ülkeden soğutmaya çalışmak başlıca faaliyetleri! Peki, kim bunlar? Çocuklarımıza bu kötülüğü neden yapıyorlar? Çıkarları ne? Sorularımızın cevabını Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı ve Dijital İletişim Araştırmacısı Doç. Dr. Ali Murat Kırık'tan aldık.

- Sanal anne-baba akımı olarak ifade edilen bu tehlike kısaca internet ortamında yabancı kişilerin anne-baba rolleri üstlenmesi ve sanal bir aile oluşturması anlamına gelmektedir. Bu akım, genellikle çeşitli sosyal medya platformları, çocukların yer aldığı forumlar, sohbet odaları ve oyunlarda ortaya çıkmaktadır. Özellikle aile içi iletişim konularında sorunlar yaşayan çocuklar için sanal anne-babalar adeta bir kaçış ve teselli bulma anlamını taşımaktadır. Fakat sanal ebeveynler ne yazık ki sanıldığı kadar masum değil… Genellikle sosyal medyada ve çocukların ilgiyle takip ettiği oyunlar üzerinden ulaşım işlemini gerçekleştiriyorlar. Özdeşleşme kurarak, ortak zevk ve beğenilerden yola çıkarak çocukları cezbetmeyi amaçlıyorlar. Asıl hedeflerinin ise asi, sorumsuz, kendini içinde yaşadığı topluma yabancılaşan bir nesil yetiştirerek, Türk aile yapısını sekteye uğratmak olduğunu söyleyebilmek mümkündür.





- Ailelerin bu konuda çocuklarını mutlaka uzak tutmaları gereken platformlar hangileri?

- Aslına bakılırsa sanal dünyada her platform çocuklar için potansiyel bir tehdit halini alabilmektedir. Sosyal medya platformları yabancılarla iletişime geçebilme noktasında son derece uygun bir ortam sunmaktadır. Nitekim ortak gruplardan çocuklara ulaşmak daha kolaydır. Bu sebeple anne ve babaların sosyal medyada ve özellikle içerik üretimi sağlayan platformlara karşı hassas olmaları ve kontrolü sağlamaları gerekmektedir. Çevrimiçi oyunlar da çocuklar açısından risk halini alabilmektedir. Bu oyunlar esnasında kendilerini sıcak ve samimi gösteren sanal anne ve babalar, çocuklarla yakınlaşmakta ve böylece istediklerini yaptırabilmektedirler.

CİHAZLARI KONTROL EDİN

- Çocukları nasıl kandırıyorlar?

- Genelde çocukların özgürlüğü üzerinden dem vuran bu kişiler aileleri de zaman zaman tehdit edebilmektedir. Hatta çocuklara yönelik şantajlarla birlikte siber zorba haline dönüşebilmektedirler. Arkadaş bulma uygulamaları da uygulama dükkânlarından kolaylıkla indirilebilmektedir. Genelde yaş limiti olan bu uygulamalara çocuklar yaşlarını büyüterek girebilmektedirler. Uygulamalar içerisinde kredi ve hediye gönderimi de sağlandığından ötürü çocuklar açısından cazip görülmekte ve kolay kazanç kapısı olarak nitelendirilmektedir. Aileler özellikle çocukların kullandığı cihazları kontrol etmeli ve bu tip uygulamalar varsa ivedilikle kaldırmalıdır.