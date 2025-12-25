Sebze yediremeyenlere müjde! Çocuklar bu tarifleri çok seviyor

Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün çocuklarınızın beslenmelerine renk katacak alternatif tarifler var. Yapımı hem çok pratik, hem de son derece lezzetli olan bu kahvaltılıkları mutlaka deneyin. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileğiyle...

SUSAMLI MİLFÖY

MALZEMELER

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 çay bardağı kavrulmuş susam

2 yemek kaşığı pekmez

1 çay bardağı su

3 adet milföy hamuru

YAPILIŞI: Milföy hamurlarını tezgahın üzerine uzunlamasına seriyoruz. Rendelenmiş kaşar peynirini eşit şekilde hamurların ortasına ilave ediyoruz. Üçgen kapatıyoruz. Bir tabağın içerisine kavrulmuş susamı ilave ediyoruz. İki yemek kaşığı pekmezi bir çay bardağı suyun içine ilave edip, karıştırıyoruz. Pekmezli suyu da tabağa boşaltıp, milföy simitleri ilk pekmezli suya daha sonra kavrulmuş susamın içerisine buluyoruz. Daha önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika kadar pişiriyoruz.

TAVADA KABAK BÖREĞİ

MALZEMELER

4 küçük kabak

2 adet yumurta

Yarım su bardağı kaşar peyniri

1 yemek kaşığı dolusu mısır unu

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Tane karabiber

Maydanoz

Tuz

KIZARTMAK İÇİN;

2-3 yemek kaşığı sıvı yağ

YAPILIŞI: Kabakları rendeleyip, suyunu sıkıyoruz. Derin bir kasede yumurtalarımızı çırparak, üzerine patates, rende kaşar peyniri, maydanoz, mısır unu, sıvı yağ, karabiber, tuz ekleyip iyice karıştırıyoruz. Tavamıza 1-2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyoruz. Harcımızı 1 cm. kalınlığında tavamıza yayıyoruz. Kenar kısımlarını spatulayla düzeltiyoruz. Orta ateşte kapak yardımıyla ters yüz yaparak, pişiriyoruz. Fazla yağı varsa süzdürüp, servis tabağına alarak dilimleyip servis yapıyoruz.

SUCUKLU PATATESLİ TOST

MALZEMELER

2 orta boy patates

1 adet yumurta

1 çay bardağı kaşar peyniri

İnce dilimlenmiş sucuk

Tuz

Pul biber

YAPILIŞI: Kaşar peynirini rendeliyoruz. Patatesleri soyup rendeliyoruz. Patatesleri rendeledikten sonra suyunu sıkıyoruz. Yumurtayı çırpıyoruz, tuzu, pul biberi, sucuğu peyniri ve patatesleri ilave edip, iyice karıştırıyoruz. Yağlı kağıda harcı yayıyoruz, ısınmış tost makinesine yerleştiriyoruz. Yaklaşık 15 dakika kadar pişiriyoruz.