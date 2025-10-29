Sedef hastalığı tarih oluyor! Uzmanlardan “sedefsiz hayat mümkün” müjdesi!

Hastaların iyileşmek için balıklı kaplıcalara, sirkeli sulara başvurduğu sedef hastalığı tarihe karışıyor. 29 Ekim Dünya Sedef Hastaları Günü'nde sedefsiz hayatın mümkün olduğunu açıklayan Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ertan Yılmaz, "Stres, ağır ameliyatlar ve bazı ilaçlar da sedef hastalığını tetikliyor.

Ancak ilaç dışında tedavi çok mümkün değil, hastalar bilime inanmalı. Farklı tedavi arayışında olan hastalar çoğunlukla sömürülmüş, hastalıkları ilerlemiş halde bize başvuruyor. Tedaviye; hastanın yaşı, cinsiyeti, doğurganlık çağında olup olmadığı, hastalığın görünür yerlerde olup olmadığına bakarak karar veriyoruz.

20 yıllık sedef hastası ile 5 yıllık hastanın tedavisi arasında fark var. Ne kadar erken, o kadar iyi. Bilinen ilaçların yanı sıra artık yeni nesil biyolojik ajanlar da mevcut. Bu sayede yüzde yüz iyileşme ve sedefsiz hayat mümkün" ifadesini kullandı.