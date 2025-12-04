Şehriyeyi böyle kullananlar lezzete doyamıyor! Mutfağın gizli kahramanı

Türk Mutfağı'nda çokça rastlanan, pirinç pilavının içinde nar gibi kızaran, çorbaların içine katık niyetine katılan şehriyeyi acaba başka nerelerde kullanıyoruz? Öncelikle şehriyenin doğada bulunan bir şey değil, kesilmiş hamur olduğunu bilmeyenler için söylemek istiyorum. Şehriyeli pilavlar, şehriyeli çorbalar mutfaklarımızın baş tacı niteliğinde olsa da, son dönemlerde şehriyenin farklı kullanımlarına da denk geliyoruz. Kimimiz şehriyeyi çıtır pane harcı olarak değerlendirirken, kimimiz de haşlayıp salatasını yapmayı tercih ediyor. Bence her halükarda hem çok lezzetli, hem de çok doyurucu oluyor. Şehriye, girdiği yemeğe kesinlikle ruhunu katıyor. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...

ŞİFALI ÇORBA

MALZEMELER

2 lt. su

2 yemek kaşığı salça

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Dolu dolu 1 yemek kaşığı tereyağı

Yarım su bardağı arpa şehriye

Yarım su bardağından biraz fazla tel şehriye

YAPILIŞI: Zeytinyağını ve tereyağını tenceremize alıyoruz ve eriyince salçayı ilave ediyoruz. Salçamız kızarınca sıcak suyumuzu koyuyoruz ve su kaynayınca şehriyeleri ekliyoruz. Şehriyeler pişene kadar kaynatıyoruz ve altını hemen kapatıyoruz. Daha sonra bol karabiber, limon ve maydanoz ile servis ediyoruz.

TEL ŞEHRİYELİ PATATES TOPLARI

MALZEMELER

5-6 adet patates

2 adet yumurta

Yarım su bardağı galeta unu

Tulum peyniri

Yeşil soğan

Maydanoz

Dereotu

Kimyon

Karabiber

Pulbiber

Tuz

ÜZERİ İÇİN:

Tel şehriye

Yumurta beyazı

KIZARTMAK İÇİN:

Sıvı yağ

YAPILIŞI: Patatesleri haşlayıp soğuduktan sonra eziyoruz. Baharatlarını ve tuzu ilave edip karıştırıyoruz. Üzerine tulum peyniri, yumurta sarısı, galeta unu ve yeşillikleri katıp karıştırıyoruz. Yuvarladığımız zaman ele yapışıyorsa biraz daha galeta unu ilave edebiliriz. Sonra cevizden biraz daha büyük yuvarlaklar yapıp önce yumurta beyazına, sonra tel şehriyeye bulayıp tekrar avucumuzun içinde yuvarlıyoruz, sertleşmeleri için buzdolabına koyup biraz bekletiyoruz. Sertleşen patatesli topları kızgın yağda kızartarak servis yapıyoruz.

ARPA ŞEHRİYELİ SALATA

MALZEMELER

2 su bardağı arpa şehriye

4 su bardağı kaynar su

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yarım demet maydanoz

Yeşil soğan

Dereotu

1 küçük kutu konserve mısır

3 tane küp şeklinde doğranmış közlenmiş kırmızı biber

2 tane ince kıyılmış köy biberi

Yarım limon suyu

1 tane küp doğranmış domates

Yarım çay kaşığı kimyon

Karabiber

Pul biber

1 tatlı kaşığına yakın tuz

3 çorba kaşığı nar ekşisi

YAPILIŞI: Teflon tencereye sıvı yağ koyuyoruz, arpa şehriyeleri renkleri kahverengi olana kadar kavuruyoruz, dört su bardağı kaynar suyu ekleyip pişiriyoruz. Pişen arpa şehriyeleri karıştırarak soğutuyoruz. Derin bir kaba boşaltıp sırasıyla ince kıyılmış yeşillikleri, baharatları, mısırı, közlenmiş kırmızı biberi, yeşil biberi, domatesi, limon suyunu, nar ekşisini ve tuzui lave edip karıştırıyoruz.