Şehriyeyi böyle kullananlar lezzete doyamıyor! Mutfağın gizli kahramanı

Türk Mutfağı'nda çokça rastlanan, pirinç pilavının içinde nar gibi kızaran, çorbaların içine katık niyetine katılan şehriyeyi acaba başka nerelerde kullanıyoruz? Öncelikle şehriyenin doğada bulunan bir şey değil, kesilmiş hamur olduğunu bilmeyenler için söylemek istiyorum. Şehriyeli pilavlar, şehriyeli çorbalar mutfaklarımızın baş tacı niteliğinde olsa da, son dönemlerde şehriyenin farklı kullanımlarına da denk geliyoruz. Kimimiz şehriyeyi çıtır pane harcı olarak değerlendirirken, kimimiz de haşlayıp salatasını yapmayı tercih ediyor. Bence her halükarda hem çok lezzetli, hem de çok doyurucu oluyor. Şehriye, girdiği yemeğe kesinlikle ruhunu katıyor. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...
ŞİFALI ÇORBA
MALZEMELER
2 lt. su
2 yemek kaşığı salça
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Dolu dolu 1 yemek kaşığı tereyağı
Yarım su bardağı arpa şehriye
Yarım su bardağından biraz fazla tel şehriye
YAPILIŞI: Zeytinyağını ve tereyağını tenceremize alıyoruz ve eriyince salçayı ilave ediyoruz. Salçamız kızarınca sıcak suyumuzu koyuyoruz ve su kaynayınca şehriyeleri ekliyoruz. Şehriyeler pişene kadar kaynatıyoruz ve altını hemen kapatıyoruz. Daha sonra bol karabiber, limon ve maydanoz ile servis ediyoruz.
TEL ŞEHRİYELİ PATATES TOPLARI
MALZEMELER
5-6 adet patates
2 adet yumurta
Yarım su bardağı galeta unu
Tulum peyniri
Yeşil soğan
Maydanoz
Dereotu
Kimyon
Karabiber
Pulbiber
Tuz
ÜZERİ İÇİN:
Tel şehriye
Yumurta beyazı
KIZARTMAK İÇİN:
Sıvı yağ
YAPILIŞI: Patatesleri haşlayıp soğuduktan sonra eziyoruz. Baharatlarını ve tuzu ilave edip karıştırıyoruz. Üzerine tulum peyniri, yumurta sarısı, galeta unu ve yeşillikleri katıp karıştırıyoruz. Yuvarladığımız zaman ele yapışıyorsa biraz daha galeta unu ilave edebiliriz. Sonra cevizden biraz daha büyük yuvarlaklar yapıp önce yumurta beyazına, sonra tel şehriyeye bulayıp tekrar avucumuzun içinde yuvarlıyoruz, sertleşmeleri için buzdolabına koyup biraz bekletiyoruz. Sertleşen patatesli topları kızgın yağda kızartarak servis yapıyoruz.
ARPA ŞEHRİYELİ SALATA
MALZEMELER
2 su bardağı arpa şehriye
4 su bardağı kaynar su
Yarım çay bardağı sıvı yağ
Yarım demet maydanoz
Yeşil soğan
Dereotu
1 küçük kutu konserve mısır
3 tane küp şeklinde doğranmış közlenmiş kırmızı biber
2 tane ince kıyılmış köy biberi
Yarım limon suyu
1 tane küp doğranmış domates
Yarım çay kaşığı kimyon
Karabiber
Pul biber
1 tatlı kaşığına yakın tuz
3 çorba kaşığı nar ekşisi
YAPILIŞI: Teflon tencereye sıvı yağ koyuyoruz, arpa şehriyeleri renkleri kahverengi olana kadar kavuruyoruz, dört su bardağı kaynar suyu ekleyip pişiriyoruz. Pişen arpa şehriyeleri karıştırarak soğutuyoruz. Derin bir kaba boşaltıp sırasıyla ince kıyılmış yeşillikleri, baharatları, mısırı, közlenmiş kırmızı biberi, yeşil biberi, domatesi, limon suyunu, nar ekşisini ve tuzui lave edip karıştırıyoruz.