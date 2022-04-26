Şeker Hastaları Nasıl Beslenmeli? Nelere Dikkat Etmeli?

Şeker Hastalığının (Diyabet) Semptomları
- Yorgunluk ve halsizlik
- Normale göre daha fazla su tüketimi ve idrara çıkma oranında artış
- Görmede bulanıklık
- Ağızda farklı bir koku ve tat hissi
- Yaraların geç iyileşmesi
- İstemsiz gerçekleşen kilo kaybı
- Şeker hastalığı (diyabet) ve Obezite
- Obezite ile verilen çaba önemlidir. Fazla kiloların verilmesi ile kan glikoz düzeylerinde düzelme görülmüştür.
- Kilo azalmasıyla birlikte iyi kolesterol düzeyinde artış, kötü kolesterol düzeyinde düşüş görülmüştür.
- Besin tercihleri diyabetten korunma ve diyabet semptomlarını düzeltmek için önemli bir adımdır.
ŞEKER HASTALARININ KISITLAMASI GEREKEN BESİNLER
- Yağlı süt ve süt ürünleri kaçınılmalıdır, az yağlı ürünler tercih edilmelidir.
- Trans yağ içeriğine sahip besinler tüketilmemeli, margarin, tereyağı tüketimi kısıtlanmalıdır.
- Kolesterol oranı yüksek olan besin tüketimi azaltılmalıdır; kırmızı et, kabuklu deniz ürünleri ve yağlı besinlerin tüketimi azaltılmalıdır.
- Tuz tüketiminin aşırılığından kaçınılmalı ve konserve türevi hazır gıdaların tüketimi kısıtlanmalıdır.
ŞEKER HASTALARININ BESLENME ALIŞKANLIKLARINDA YAPABİLECEĞİ DEĞİŞİKLİKLER
- Hazır meyve sularında bulunan fazla şeker ve katkı maddelerinden dolayı bunun yerine mevsiminin meyveleri tercih edilmelidir.
- Bal, reçel, marmelat tüketimi kısıtlanmalı bunlar yerine kuru veya taze meyve tercih edilmelidir.
- Tereyağı, margarin ve trans yağlar tüketilmemelidir. Bunun yerine bitkisel sıvı yağlar tercih edilmelidir. Önerimiz zeytin yağıdır.
- Her gün et tüketilmemelidir, haftada 2-3 gün omega-3'den zengin olan balık tüketimi sağlanmalıdır.
- Kızartma türü pişirim yerine ızgara veya fırında pişirme tercih edilmelidir.
- Cips gibi fast food ürünleri yerine fındık, ceviz, badem gibi kuruyemişler tercih edilmelidir.
ŞEKER HASTALARINA ÖNERİLEN BESİNLER
- Soğan, enginar, ıspanak
- Yaban mersini
- Salatalara limon veya sirke eklenebilir, tokluk süresini arttırıp kan şekerinin yükselmesini engeller.
- Tam tahıllı ürünler
- Kuru baklagiller
- Tarçın
TATLI KRİZLERİNDE NE YAPILMALI?
Elma dilimlerinin üzerine tarçın serperek, tatlı ihtiyacı bu tarz sağlıklı besinlerle karşılanıp kan şekerindeki de ani oynamaların önüne geçilebilir.