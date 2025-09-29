Şeker hastalarının gözdesi! Sofranızdan eksik etmek istemeyeceğiniz 3 tarif

Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, yer elmalı tariflere yer veriyorum. Yer elmasından genel olarak bahsedecek olursam; öncelikle yumru halinde, kök sapları yenen, besin değeri patatese yakın bir bitki olduğundan söz edebilirim.Anayurdu Brezilya ve Şili'dir. Avrupa'ya ancak 17'nci yüzyılda getirilip yetiştirilmeye başlanmıştır. Ayçiçeğine benzeyen çiçekler açar. Bitkinin boyu bazı cinslerde, bazı yerlerde çok uzar, 2 metreye yaklaşır. En kötü toprakta bile yetişen bitki, çok şiddetli soğuklara dayanır.Patatese benzeyen kök sapları zeytinyağı ile pişirilip yemek yapılır. Lezzetli ve besleyici bir sebzedir. Yer elmasının yetiştirilme şekli patatesi anımsatırken; tadı, turp ve enginara benzemektedir ve bu tadın oluşmasına neden olan etken, yapısında barındırdığı insülin maddesidir. İçeriğinde nişasta barındırmaması nedeni ile şeker hastalarına önerilen bir sebzedir. Kalorisiz olması nedeni ile diyetlerde kullanılır.Bugünlük bu kadar. Bana idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.Hepinize afiyet olsun...4 adet yer elması1 adet havuçSüzme yoğurtDereotu1 diş sarımsakZeytinyağıLimon1 yemek kaşığı mayonezTuz1 avuç cevizYer elması soyulduktan sonra hemen kararır, o yüzden kabuklarını soyar soymaz içi su dolu bir kaba koyuyoruz. Kabuklarını soyduğumuz yer elmasını ve havucu yoğurdun içine rendeliyoruz. Dereotu ve diğer malzemeleri de ilave edip karıştırıyoruz. Ayrıca cevizi de kırıp içine ekliyoruz ve servis ediyoruz.500 gr. yer elması1'er adet portakal, havuç ve patates1 adet limonun suyu4-5 diş sarımsak1 adet defne yaprağı10 adet arpacık soğanı2-3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı1 adet kesme şeker1 çay bardağı suDereotu veya maydanozTuzYer elmalarının kabuklarını soyuyoruz. Ufak olanlarını bütün olarak bırakıyoruz, büyük olanları bölüyoruz, kararmamaları için limonlu suda bekletiyoruz. Havucu doğruyoruz, patatesin kabuğunu soyup küp küp doğruyoruz. Arpacık soğanların ve sarımsakların kabuklarını soyuyoruz. Tencereye tüm malzemeyi koyuyoruz. Portakal suyunu ve bir çay bardağı suyu ekliyoruz. Tuz, bir adet küp şeker ve sızma zeytinyağını koyuyoruz. Kısık ateşte pişiriyoruz ve soğuyunca ayıklanmış dereotu veya maydanozla süsleyip servis yapıyoruz.800 gr. yer elması3 yemek kaşığı zeytinyağı1.5 yemek kaşığı un1 tatlı kaşığı toz zerdeçal1 su bardağı süt6 su bardağı su1/4 çay kaşığı karabiber1/2 çay kaşığı tuzYAPILIŞI: Kabuklarını ince bir şekilde soyduğumuz yer elmalarını küçük küpler halinde doğruyoruz. Zeytinyağını küçük bir tencerede kızdırıyoruz. Unu, kokusu çıkıp hafif bir renk alana kadar iki-üç dakika kavuruyoruz. Toz zerdeçalı katıp karıştırıyoruz. Doğranmış yer elmalarını tencereye aktarıp arada karıştırarak birkaç dakika soteliyoruz. Süt ve suyu ekleyip orta ateşte, yer elmaları yumuşayana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişiriyoruz. Kıvam alan ve pişen çorbaya tuz ve karabiber katıp pürüzsüz bir kıvam alması için blender'dan geçiriyoruz ve servis ediyoruz.