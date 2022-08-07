Sıcak havalarda soğuk su tüketimini azaltın: Daha fazla terlemeye neden oluyor!

Sıcak havaların artmasıyla, soğuk su tüketimi fazlasıyla artıyor. Özellikle soğuk su içiminin ferahlatacağını düşünürüz fakat durum tam tersi olur. Soğuk su içmek, harareti artırıyor, daha fazla terlemenize neden oluyor. Aynı zamanda terledikçe soğuk su içmeye devam ederseniz hastalanma olasılığınız yükselir...

İHA Giriş Tarihi: 07.08.2022 11:30 Güncelleme Tarihi: 07.08.2022 11:41 PAYLAŞ ABONE OL

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artışa geçtiği bu günlerde sağlık için beslenmeye de dikkat etmek gerekiyor. Beslenme açısından bazı küçük değişiklikler yapılarak serinlik veren ve rahatlama sağlayan çözümler üretilebileceğini söyleyen Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, sağlık sorunlarını en aza indirmek için önerilerde bulundu.

Hava sıcaklığında yaşanan dalgalanmalar sağlık sorunlarını da beraberinde getirebiliyor. Yaz aylarında sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısının arttığını ve metabolizmanın bu yeni duruma uyum sağlamaya çalıştığını söyleyen Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, "Sıcak havalar ile beraberinde gelen kalp debisinde düşme, doku ve organlarda oksijenlenmede azalma, kalp atım sayısı ve kan basıncındaki artış nedeniyle yaz aylarında özellikle yüksek tansiyon, kalp yetmezliği ve koroner kalp hastalıklarında artış gözleniyor. Yaz aylarında özellikle bebek ve çocuklarda ishal görülme sıklığı artıyor. Metabolizmadaki uyumu yakalamanın en pratik yollarından birisi, çevre koşullarını dikkate alarak beslenme düzenini sağlam bir temele oturtmaktır" dedi.





SOĞUK SU İÇMEK DAHA ÇOK TERLETİR

Sıvı tüketiminin önemine dikkat çeken Doç. Dr. Uzel, "Özellikle hava sıcaklıklarının yüksek seyir izlediği günlerde vücudun iyon ve mineral kaybının oldukça fazla olması nedeni ile vücuda bol su ve mineral takviyesi yapılmalı. Susuzluk hissi olup olmamasına bakılmaksızın yeterli miktarda sıvı alımı sağlanmalı. Sıvı alımında elbette su tüketimi esastır, ancak sıvı içecekler tüketilirken de vücuttan su atımını artıran içecekleri çok yoğun tüketmemek gerekir. Tedbir amaçlı olarak bu çerçevedeki içecekler tüketildiğinde her bir bardak içecek için ilave 1-2 bardak su içilerek vücuttaki su dengesi korunmalı. Doktor tarafından su içiminin kısıtlandığı durumda ya da idrar söktürücü etkisi olan ilaçlar kullanılması gibi durumlarda hekim kontrolünde sıvı tüketimi yapılmalı. Sıcak havalarda soğuk su ve hatta buzlu su içilmesinin daha çok serinletici olacağı doğru bir yaklaşım değil. Çünkü soğuk su sıcaklığı mide sıcaklığından düşük olduğundan, mide ısısının yakalanması için bünye efor sarf eder ve terleme oluşabilir. Onun yerine ılık ya da oda sıcaklığında su tüketilerek vücut ritmini bozmamak sıcakla mücadele için daha iyi bir seçenek olabilir" diye konuştu.