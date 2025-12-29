Sıcak su torbası faciası! Vücudunun yüzde 25’i yandı: “O acının tarifi yok”





"BİR ANLIK SICAKLIK BİR ÖMÜR İZ BIRAKMASIN"

Kişilerin dikkatli olması gerektiğini söyleyen Yılmaz, "Hiçbir ses gelmedi, sıcaklıkla hissettim zaten sıcak su torbasının üzerinde polar gibi kılıf vardı. Patladığını patlamadığını anlamadım bile ertesi gün kılıfını çıkarttıktan sonra babamın fotoğraf atmasıyla o şekilde patladığını öğrendim. Çok ciddi bir şekilde delinmiş. Isıttıktan 5-10 dakika sonra bu olay gerçekleşti ve 5 dakika sonra neredeyse yatıp uyuyacaktım, maalesef daha kötü sonuçlar elde edilecekti. Havasını almadım diye düşünüyorum zaten çok sıcaktı. Kapağını güzelce kapatmıştım, 10 kere kullandım diyebilirim, bu ürünü 1 yıl önce aldım. Maalesef böyle talihsiz bir kaza yaşadım. Artık kesinlikle kullanmayacağım, kişiler daha farklı alternatifler düşünebilirler. Bir anlık sıcaklık bir ömür iz bırakmasın, kesinlikle kullanmasınlar, kullanacaklarsa da dikkat etsinler. Özellikle havalarını alsınlar, çok da kaynatmamalarını tavsiye ediyorum. O acının tarifi yok, nasıl dayandığımı bile bilmiyorum, hatırlamıyorum. Şu an gerçekten çok iyi bir seviyedeyim" ifadelerini kullandı.





"HER HAFTA EN AZ 5-6 BENZER VAKA GÖRÜYORUZ, ŞU ANDA 3 TANE YATAN HASTAMIZ VAR"

Bu aylarda yaşanan yanık vakalarına ilişkin konuşan Prof. Dr. Mustafa Turan, "Kış aylarında daha çok soba yanıkları, doğal gaz patlamaları, elektrik yanıkları, sıcak su torbası patlaması sık gördüğümüz yanıklar arasında olabiliyor. Su torbasıyla ilgili her hafta en az 5-6 benzer vaka görüyoruz. Şu an servisimizde yatan 3 tane hastamız var, çok kullanılıyor. 'İçine suyu koyun, kullanın' şeklinde ayrıntıya çok girilmiyor. Halkımıza vermemiz gereken mesaj; sıcak su torbalarının çok kaliteli olmasına dikkat edilmesi, içinde havanın kalmaması, içine konacak suyun kesinlikle kaynar olmaması, kapağının iyi kapalı olması, bundan emin olunması gerekiyor. Çok eski, uygunsuz malzemelere su konulması, çok ağır yanıklarla kliniklerimize gelen hastaların çoğunda rastladığımız problemler. Bazen kapak bozulabiliyor. Hastamız genç bir hanımefendi, ağrıları nedeniyle karnına sıcak su torbası koymuş, ısıyı da tam bilmiyor. Sıcak su koyduktan sonra torba patlıyor. Bize geldiği zaman yüzde 25 civarında 2'nci derece, derin yanıkları vardı. 12 gün tedavisini yaptık, toparladı, şimdi takiplerini yapıyoruz" dedi.