Şifa saçan ’kırmızı altın’! Böbrek taşından tansiyona her derde deva

Gilaburu bitkisi yetiştirilirken bolca sulamaya ihtiyaç duyar. Genellikle Kayseri ve çevresi başta olmak üzere neredeyse tüm İç Anadolu Bölgesinde yetiştirilir. Toprak 30 cm derinliğinde açılır. Gilaburu fideleri 3 metre aralıklar ile dikilir. 3 günde bir sulanır. Aralık Mart ayları arasında dikimi uygun görülür. Akarsu ya da su kenarlarında yetiştirilir. Gilaburu daha çok yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlı karasal iklimde yetişmeye uygun bir bitkidir.

GELELİM GİLABURU MEYVESİNİN FAYDALARINA

Gilaboru meyvesi (gilaburu) ağacından toplanıldıktan sonra, muhafaza edildiği bidonlarda su içerisinde bekletilir. Gilaboru meyvelerinin bekletildiği suya başka bir şey katılmaz. Bidonun içindeki su kesinlikle içilmez, meyveler bidondan alınıp bittikten sonra bu su atılır.

Bekleyen Gilaboru meyvesi su içerisinde serin ve güneş görmeyen bir yerde muhafaza edilmesi kaydı ile 10-11 ay tazeliğini koruyabilir.

Havaların sıcak olduğu yaz aylarında buz dolabında muhafaza edilmesi tavsiye edilir.

Su içerisinden alınan gilaboru bir süzgeç yada kevgir üzerinde önce yıkanır daha sonra ezilerek suyu çıkartılır. veya katı meyve sıkacağı ile suyu sıkılır. Gilaboru suyu sıkılmadan meyveleri yenerek de tüketilebilir.

Hazırlanan gilaboru suyunun, yarısının sabah aç karna, yarısının da akşam yemeğinden önce veya yatmadan önce içilmesi tavsiye edilir. Aldığınız meyve bitene kadar aralıksız her gün içmeniz tavsiye edilir.

Hazırladığınız Gilaboru suyunu, 24 saat içerisinde tüketmenizi tavsiye ederiz. Almış olduğunuz meyvelerin tamamını bir seferde suyunu kesinlikle sıkmayınız . Bir gün içerisinde kullanacağınız kadar meyvenin suyunu sıkınız. Bekleyen meyvenin suyunu da buzdolabında muhafaza ediniz.

Gilaboru meyvesinden şifa olarak faydalanabilmek için meyvesini, taze olarak sıkıp içmek en doğru yöntemdir. Meyve suyu olarak satışı yapılan gilaboru, asla meyvesinden elde ettiğiniz gilaboru suyu kadar fayda sağlamayacaktır.