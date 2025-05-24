Sınav kaygısının azı karar, çoğu zarar! Klinik psikolog doğru ders çalışma tekniklerini böyle anlattı...

BAŞARI SAĞLAYABİLİR

Hemen hemen herkesin bir sınav, değerlendirme veya performans durumuyla karşılaştığında gergin hissetmesi ve kaygı yaşaması normaldir. Bu duygu, sınav öncesi ve sınav sırasında hazırlık yapan birçok öğrenci için yaygın ve doğal bir tepkidir.

İyi haber şudur; orta düzeyde kaygı veya stres iyi performans göstermek için çok önemlidir. Ayrıca, sınav veya değerlendirme durumunda psikolojik ve fiziksel olarak uyanık olmamıza da yardımcı olur.

DUYGULAR HAVA DURUMU GİBİDİR

Olumsuz veya kendimizi eleştiren düşüncelere kapılmak bizi daha bunalmış hissettirebilir ve olumlu eylemde bulunmamızı engelleyebilir. Sınav kaygısının yaygın bir deneyim olduğunu ve bununla başa çıkmanın mümkün olduğunu kendinize hatırlatın. Hava durumu nasıl ki her gün değişiyorsa, duygularımız ve düşüncelerimiz de gelirler ve geçerler.

Başaramayacağım, yapamayacağım gibi düşünceler yerine, kendinize elinizden geleni yaptığınızı ve yeterince hazırlandığınızı hatırlatmak faydalı olacaktır.