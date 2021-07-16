Sinekler hep sizi mi ısırıyor? Sebebine inanamayacaksınız!

İnsanların sivrisineklerden nefret etmesinin birçok nedeni arasında ısırıkları birinci sırada yer alır. Alacakaranlıkta bir bahçede oturduğunuzu ve böceklerin saldırısına uğradığınızı hayal edin. Bazı insanlar ayrıca sivrisinek ısırıklarına diğerlerinden daha duyarlı olduklarını düşünürler. Özellikle bir sabah uyandığınızda yalnızca sizi ısırdıklarını fark ettiğinizde bundan emin olabilirsiniz. Bunun cevabı ise birkaç ayrıntıda gizli.
"SEBEBİ KİMYASALLAR"
Florida Üniversitesi'nde tıbbi entomolog ve sivrisinek uzmanı olan Dr Jonathan Day, 2014 yılında TIME'da yayınlanan bir makalesinde, sivrisineklerin gerçekten de belirli insanları daha çok sevdiğini belirtmişti. "Bazı insanlar derilerinde belirli kimyasallardan daha fazlasını üretirler. Ve laktik asit gibi bu kimyasallardan birkaçı sivrisinekleri çekiyor" diye açıklamıştı.
Ayrıca bir kan grubunun (0) sivrisinekleri diğerlerinden (A veya B) daha fazla çektiğine dair kanıtlar olduğu da konuşuluyor. Day ayrıca, genlerin kan grubunu belirlediğinden, bazı insanların neden daha fazla saldırıya uğradığı konusunda genetiğin bir faktör olduğunu söylemişti.
Çalışmada, entomolog, sivrisineklerin "ısırma hedeflerini belirlemede birincil araç olarak CO2 kullandığını" belirtti ve "tüm omurgalıların karbondioksit üretmesi nedeniyle, bir sivrisinek için kolay bir hedef haline geldiğini" açıklamıştı.
"HAMİLELER VE KİLOLU KİŞİLER DE HEDEFTE"
Ayrıca, hamile kadınlar ve aşırı kilolu veya obez insanlar, daha yüksek dinlenme metabolizma hızlarına sahip olma eğilimindedir, bu da onları sivrisinekler için daha çekici hale getirebilir dedi. Day'in açıkladığı diğer faktörler arasında koyu renkli giysiler giymek ve "çok hareket etmek ya da el kol hareketi yapmak" gibi dişi sivrisineklerin gelip ısırması için sinyal vermek gibi "çok hareket" vardı.
Gurugram, Nöroloji Direktörü Dr Praveen Gupta, indianexpress.com'a, insanların sivrisinek ısırıklarından korunmak için, neleri yapmamız gerektiği konusunda birkaç ipucu verdi.
Sinek ısırığına neden olan bazı faktörler ise;
Doktor Day, sürekli sivrisineklerin ısırığından şikayetçiyseniz bundan korunmak için sporcular ve balıkçılar için özel olarak üretilmiş giysi kumaşlarına sahip kıyafetleri kullanabileceğinizi öneriyor. Bu sayede ısırıkların getirdiği rahatsızlıktan kısa vadede kurtulabilirsiniz.