Sinekler hep sizi mi ısırıyor? Sebebine inanamayacaksınız!

İnsanların sivrisineklerden nefret etmesinin birçok nedeni arasında ısırıkları birinci sırada yer alır. Alacakaranlıkta bir bahçede oturduğunuzu ve böceklerin saldırısına uğradığınızı hayal edin. Bazı insanlar ayrıca sivrisinek ısırıklarına diğerlerinden daha duyarlı olduklarını düşünürler. Özellikle bir sabah uyandığınızda yalnızca sizi ısırdıklarını fark ettiğinizde bundan emin olabilirsiniz. Bunun cevabı ise birkaç ayrıntıda gizli.

"SEBEBİ KİMYASALLAR"

Florida Üniversitesi'nde tıbbi entomolog ve sivrisinek uzmanı olan Dr Jonathan Day, 2014 yılında TIME'da yayınlanan bir makalesinde, sivrisineklerin gerçekten de belirli insanları daha çok sevdiğini belirtmişti. "Bazı insanlar derilerinde belirli kimyasallardan daha fazlasını üretirler. Ve laktik asit gibi bu kimyasallardan birkaçı sivrisinekleri çekiyor" diye açıklamıştı.

Ayrıca bir kan grubunun (0) sivrisinekleri diğerlerinden (A veya B) daha fazla çektiğine dair kanıtlar olduğu da konuşuluyor. Day ayrıca, genlerin kan grubunu belirlediğinden, bazı insanların neden daha fazla saldırıya uğradığı konusunda genetiğin bir faktör olduğunu söylemişti.

Çalışmada, entomolog, sivrisineklerin "ısırma hedeflerini belirlemede birincil araç olarak CO2 kullandığını" belirtti ve "tüm omurgalıların karbondioksit üretmesi nedeniyle, bir sivrisinek için kolay bir hedef haline geldiğini" açıklamıştı.