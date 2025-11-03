Şişkinlik yapmayan o ekmeklerin sırrı buymuş! Hem pratik hem lezzetli

Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün; sağlıklı ev yapımı ekmeklere yer veriyorum. Ben mercimek ekmeğini iki günde bir yapıyorum. Hem lezzetli, hem şişkinlik yaşatmıyor hem de çok sağlıklı. Kurutulmuş domates, biberiye, sarımsak, karamelize soğan, fesleğen gibi çeşnilendirebildiğimiz bu ev yapımı ekmekler, ekmek yeme isteğini tamamen bastıracak türden. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah. com. tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.