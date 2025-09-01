Soğuk algınlığına davetiye çıkaran en büyük hata! İşte bağışıklığı güçlendirmenin anahtarı

Yapılan bilimsel çalışmalar, vücut ısısının 1–2 derece düşmesinin bile immün yanıtı baskılayabileceğini gösteriyor. Uzm. Dr. Zeynep Mercancı, bu kapsamda mevsim geçişlerinde bağışıklığımızı güçlü tutmanın formüllerini açıkladı.

GÜL KİREKLO Giriş Tarihi: 01.09.2025 11:41

Sonbaharı karşılamaya hazırlanırken, hava sıcaklarında gece ve gündüz arasında belirgin farklar oluşuyor. Bu da solunum yolu hastalıklarını tetikleyebiliyor. Marmara Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği'nden Uzm. Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Mercancı, solunum yolu hastalıklarına dikkat çekti ve bağışıklığımızı güçlü tutmak için nelere dikkat etmemiz gerektiği konusunda önemli bilgiler verdi.

ÖKSÜRÜK ARTIYOR

Uzm. Dr. Mercancı, hava değişimlerinde yaşanabilecek hastalıklarla ilgili şu bilgileri verdi: "Gece havanın serinlemesiyle birlikte, soluduğumuz havanın hem ısısı hem de nemi düşer. Soğuk ve kuru hava, üst solunum yollarında yer alan mukozanın nemini azaltır. Normalde bu mukoza, üzerindeki ince sıvı tabaka ve silyalar sayesinde mikropları süzerek, akciğerlere ulaşmasını engeller. Ancak kuruduğunda bu savunma hattı zayıflar ve virüsler ile bakteriler çok daha kolay tutunur. Astım ve KOAH gibi kronik solunum yolu hastalıklarında hava yollarını daraltarak nefes darlığına, öksürüğe ve hırıltıya neden olur."