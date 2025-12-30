Soğuk ama etkisi büyük: 15 dakikalık bu tarif bağımlılık yapıyor!

1,5 su bardağı farfalle (kelebek) makarna
8–10 adet cherry domates (ikiye bölünmüş)
1 avuç roka veya bebek yeşillik
2 yemek kaşığı pesto sos (ev yapımı ya da hazır)
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz (gerekirse)
Karabiber
Opsiyonel (isteğe bağlı):
1–2 yemek kaşığı parmesan veya eski kaşar rendesi
👉 Laktoz hassasiyeti varsa çıkarılabilir
Birkaç adet çeri mozzarella veya avokado küpü
1 tatlı kaşığı limon suyu (daha ferah bir tat için)
Makarnayı bol tuzlu suda, paket süresine göre haşla.
Al dente olması önemli (çok yumuşamasın).
Haşlanan makarnayı süz, soğuk sudan geçir ve tamamen soğumasını bekle.
Geniş bir kasede makarnayı, pesto sosu ve zeytinyağını karıştır.
Cherry domatesleri ve yeşillikleri ekle.
Tuz–karabiber ayarla, istersen limon suyu ekle.
En son peynir veya diğer opsiyonel malzemeleri ekleyip nazikçe karıştır.
Buzdolabında 20–30 dakika dinlendirirsen lezzeti oturur.
İşe götürmek için çok uygun, ısıtma gerektirmez.
Yanına ayran yerine limonlu maden suyu veya sade soda çok yakışır 🥤