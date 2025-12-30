Haberler Roza Haberleri Güncel Haberleri Soğuk ama etkisi büyük: 15 dakikalık bu tarif bağımlılık yapıyor!

Soğuk ama etkisi büyük: 15 dakikalık bu tarif bağımlılık yapıyor!

Sadece 15 dakikada hazırlanan bu pesto soslu makarna salatası, klasik salata algısını yerle bir ediyor. Hafif ama doyurucu, ferah ama bağımlılık yaratacak kadar lezzetli… Üstelik soğuk tüketiliyor, işe götürmeye birebir ve yaz–kış favori olmaya aday. Bu tarifi denedikten sonra “makarna salatası” sizin için bambaşka bir anlam kazanacak.

Giriş Tarihi: 30.12.2025 08:56
ABONE OL
SOĞUK AMA ETKİSİ BÜYÜK: 15 DAKİKALIK BU TARİF BAĞIMLILIK YAPIYOR!

Malzemeler

  • 1,5 su bardağı farfalle (kelebek) makarna

  • 8–10 adet cherry domates (ikiye bölünmüş)

  • 1 avuç roka veya bebek yeşillik

  • 2 yemek kaşığı pesto sos (ev yapımı ya da hazır)

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz (gerekirse)

  • Karabiber

Opsiyonel (isteğe bağlı):

  • 1–2 yemek kaşığı parmesan veya eski kaşar rendesi
    👉 Laktoz hassasiyeti varsa çıkarılabilir

  • Birkaç adet çeri mozzarella veya avokado küpü

  • 1 tatlı kaşığı limon suyu (daha ferah bir tat için)

Hazırlanışı

  1. Makarnayı bol tuzlu suda, paket süresine göre haşla.
    Al dente olması önemli (çok yumuşamasın).

  2. Haşlanan makarnayı süz, soğuk sudan geçir ve tamamen soğumasını bekle.

  3. Geniş bir kasede makarnayı, pesto sosu ve zeytinyağını karıştır.

  4. Cherry domatesleri ve yeşillikleri ekle.

  5. Tuz–karabiber ayarla, istersen limon suyu ekle.

  6. En son peynir veya diğer opsiyonel malzemeleri ekleyip nazikçe karıştır.

Servis Önerisi

  • Buzdolabında 20–30 dakika dinlendirirsen lezzeti oturur.

  • İşe götürmek için çok uygun, ısıtma gerektirmez.

  • Yanına ayran yerine limonlu maden suyu veya sade soda çok yakışır 🥤