Soğuk günlerin kurtarıcısı sıcacık içecekler! Her yudumda içinizi ısıtacak...

Özellikle soğuk geçen bu kış günlerinde hepimiz sıcak alternatiflere yöneliriz. Kahveler, bitki çayları, salepler... Bugün sizlere, her biri birbirinden lezzetli olan ve aldığınız her yudumda içinizi ısıtacak olan bu enfes tarifleri derledik. Yapması neredeyse hiç vakit almayan, her zaman elinizin altında olacak bu sıcak içecek tariflerini bir köşeye mutlaka not edin.

İDİL AÇIKALIN
İDİL AÇIKALIN
Giriş Tarihi: 02.01.2026 08:31
İdilika'nın Mutfağı, bugün sıkı sıkı giyindi, kollarını sıvadı ve içimizi ısıtacak içecek tarifleri hazırladı. Kış boyunca bol bol tüketebileceğiniz kış mevsiminin en meşhur içecekleri bence bunlar...


AYVA ARMUT ÇAYI

MALZEMELER
Birer adet elma, portakal, ayva, limon ve armut
4 adet karanfil
1 çubuk tarçın
1 tutam ıhlamur ve ada çayı
1 avuç taze nane yaprağı
Tarçın
YAPILIŞI: Meyveleri doğrayıp 1.5 litre su ile birlikte kaynatıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra çubuk tarçın, ıhlamur ve ada çayı ilave ediyoruz. Beş dakika daha kaynatıp altını kapatıyoruz. Nane yapraklarını ilave ediyoruz ve portakal dilimleri ile servis ediyoruz.


EV YAPIMI TARÇINLI BOZA

MALZEMELER
500 gr. pilavlık bulgur
1 çay bardağı pirinç
Su
Şeker
Tarçın
YAPILIŞI: Bulgur ve pirinci, bulgurlar eriyinceye kadar karıştırıyoruz. El blenderı ile ezdikten sonra tülbent ya da süzgeçten geçiriyoruz. İçine mayalık boza ekledikten sonra tarçın ve şeker de ilave edip, buzdolabında saklıyoruz. Leblebi ile servis ediyoruz. Mayalık boza bulamazsanız, 2 çay kaşığı kuru mayayı su ile eritip, ilave edebilirsiniz.


BALKABAKLI SALEP

MALZEMELER
1 litre süt
1 yemek kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı saf toz salep
2 yemek kaşığı balkabağı püresi
YAPILIŞI:Toz şeker ile salebi topaklanmaması için karıştırıyoruz. Sütü bir tencerede kaynatıyoruz. Kaynayınca altını kısıp salep, balkabağı püresi ve şeker karışımını yavaş yavaş ilave ediyoruz. Bir çırpma teli ile sürekli çırparak, köpük olmasını sağlıyoruz ve köpükler oluştukça kıvam almaya başladığını görüyoruz. Bardaklara koyup, üzerine tarçın serperek, servis ediyoruz.