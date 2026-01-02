Haberler Roza Haberleri Güncel Haberleri Soğuk günlerin kurtarıcısı sıcacık içecekler! Her yudumda içinizi ısıtacak...

Soğuk günlerin kurtarıcısı sıcacık içecekler! Her yudumda içinizi ısıtacak...

Özellikle soğuk geçen bu kış günlerinde hepimiz sıcak alternatiflere yöneliriz. Kahveler, bitki çayları, salepler... Bugün sizlere, her biri birbirinden lezzetli olan ve aldığınız her yudumda içinizi ısıtacak olan bu enfes tarifleri derledik. Yapması neredeyse hiç vakit almayan, her zaman elinizin altında olacak bu sıcak içecek tariflerini bir köşeye mutlaka not edin.

İDİL AÇIKALIN Giriş Tarihi: 02.01.2026 08:31 PAYLAŞ ABONE OL

İdilika'nın Mutfağı, bugün sıkı sıkı giyindi, kollarını sıvadı ve içimizi ısıtacak içecek tarifleri hazırladı. Kış boyunca bol bol tüketebileceğiniz kış mevsiminin en meşhur içecekleri bence bunlar...





AYVA ARMUT ÇAYI



MALZEMELER

Birer adet elma, portakal, ayva, limon ve armut

4 adet karanfil

1 çubuk tarçın

1 tutam ıhlamur ve ada çayı

1 avuç taze nane yaprağı

Tarçın

YAPILIŞI: Meyveleri doğrayıp 1.5 litre su ile birlikte kaynatıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra çubuk tarçın, ıhlamur ve ada çayı ilave ediyoruz. Beş dakika daha kaynatıp altını kapatıyoruz. Nane yapraklarını ilave ediyoruz ve portakal dilimleri ile servis ediyoruz. Birer adet elma, portakal, ayva, limon ve armut4 adet karanfil1 çubuk tarçın1 tutam ıhlamur ve ada çayı1 avuç taze nane yaprağıTarçınMeyveleri doğrayıp 1.5 litre su ile birlikte kaynatıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra çubuk tarçın, ıhlamur ve ada çayı ilave ediyoruz. Beş dakika daha kaynatıp altını kapatıyoruz. Nane yapraklarını ilave ediyoruz ve portakal dilimleri ile servis ediyoruz.