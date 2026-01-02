Soğuk günlerin kurtarıcısı sıcacık içecekler! Her yudumda içinizi ısıtacak...

BALKABAKLI SALEP
MALZEMELER
1 litre süt
1 yemek kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı saf toz salep
2 yemek kaşığı balkabağı püresi
YAPILIŞI:
Toz şeker ile salebi topaklanmaması için karıştırıyoruz. Sütü bir tencerede kaynatıyoruz. Kaynayınca altını kısıp salep, balkabağı püresi ve şeker karışımını yavaş yavaş ilave ediyoruz. Bir çırpma teli ile sürekli çırparak, köpük olmasını sağlıyoruz ve köpükler oluştukça kıvam almaya başladığını görüyoruz. Bardaklara koyup, üzerine tarçın serperek, servis ediyoruz.