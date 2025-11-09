Soğuk havalarda ağrılar neden artıyor? Uzmandan rahatlatan öneriler geldi

Sonbaharda hava sıcaklıklarının değişmesi kas ve eklem ağrılarını tetikliyor. Özellikle de kireçlenme, romatoid artrit ve fibromiyalji gibi kronik kas ve iskelet sistemi hastaları bu hava değişiminden daha fazla etkileniyor

GÜL KİREKLO Giriş Tarihi: 09.11.2025 09:38

Kas ve eklem sertliği, ağrı ve genel yorgunluk hissi, sonbahar ile birlikte artış gösteren yaygın şikayetler. Peki sonbaharda ağrılar neden artar ve bu şikayetleri önlemek için neler yapılabilir? İşte bu soruları İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Büşra Şirin Ahısha'ya sordum.





SOĞUK HAVALAR TETİKLİYOR

Uzm. Dr. Ahısha, "Sonbahar ile birlikte yalnızca hava sıcaklığında değil, atmosfer basıncında da dalgalanmalar meydana gelir. Bu basınç değişiklikleri, dokuların genişlemesine, bunun sonucunda eklemler üzerindeki baskının artmasına neden olur. Nem oranının artışı ise vücut yüzeyinden ısı kaybını artırarak, kas spazmını tetikler. Daha soğuk havalar, kas ve eklemlere giden kan akışını azaltır, gerginliğe ve esneklik kaybına yol açar. Özellikle kronik kas-iskelet sistemi hastalıkları olan bireylerde bu mekanizmalar ağrıyı artırabilir" dedi.