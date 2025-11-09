Soğuk havalarda ağrılar neden artıyor? Uzmandan rahatlatan öneriler geldi

Kas ve eklem sertliği, ağrı ve genel yorgunluk hissi, sonbahar ile birlikte artış gösteren yaygın şikayetler. Peki sonbaharda ağrılar neden artar ve bu şikayetleri önlemek için neler yapılabilir? İşte bu soruları İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Büşra Şirin Ahısha'ya sordum.
SOĞUK HAVALAR TETİKLİYOR
Uzm. Dr. Ahısha, "Sonbahar ile birlikte yalnızca hava sıcaklığında değil, atmosfer basıncında da dalgalanmalar meydana gelir. Bu basınç değişiklikleri, dokuların genişlemesine, bunun sonucunda eklemler üzerindeki baskının artmasına neden olur. Nem oranının artışı ise vücut yüzeyinden ısı kaybını artırarak, kas spazmını tetikler. Daha soğuk havalar, kas ve eklemlere giden kan akışını azaltır, gerginliğe ve esneklik kaybına yol açar. Özellikle kronik kas-iskelet sistemi hastalıkları olan bireylerde bu mekanizmalar ağrıyı artırabilir" dedi.
AĞRI ŞİDDETLENİYOR
Güneş ışığına maruziyetin azalmasının, mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin düzeylerinde de düşüşe neden olduğunu belirten Uzm. Dr. Ahısha, "Bu da ağrı eşiğini düşürerek, ağrının daha şiddetli hissedilmesine yol açabilir" dedi.
UZMANINDAN TAVSİYELER
Uzm. Dr. Ahısha, yaşam tarzında yapılacak küçük değişikliklerle kas ve eklem ağrılarının büyük ölçüde önüne geçmenin mümkün olduğunu belirterek, şu tavsiyelerde bulundu:
45 DAKİKALIK YÜRÜYÜŞ İLAÇ GİBİ
Haftada en az 3 gün açık havada yapılacak, 30-45 dakikalık yürüyüşlerin hem eklemleri hareketli tutmaya, hem de stres seviyesini azaltmaya yardımcı olduğunu belirten Uzm. Dr. Ahısha, şöyle dedi:
ZENCEFİL VE ZERDEÇAL AĞRIYI HAFİFLETİYOR
Uzm. Dr. Ahısha, ağrıları hafifletmek için ise şu tavsiyelerde bulundu: "Yeşil yapraklı sebzeler, balık, zeytinyağı, keten tohumu, ceviz gibi besinlerin inflamasyonu azalttığı bilinmektedir. Ayrıca zencefil, zerdeçal ve yeşil çay tüketimi de anti-inflamatuar ve ağrı hafifletici etkisi ile kas ve eklem şikayetlerinize faydalı olabilir."