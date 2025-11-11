Soğuk kış günlerinin en tatlı lezzeti olacak! Balkabağını bir de böyle deneyin...

Soğuk kış günlerinde hem içinizi ısıtacak hem de damağınızda unutulmaz bir tat bırakacak bir lezzet arıyorsanız, balkabağı tam size göre! Genellikle tatlısıyla tanıdığımız bu nefis kış meyvesi, aslında pek çok farklı şekilde kullanılabiliyor. İşte balkabağıyla hazırlayabileceğiniz nefis tarifler...

İDİL AÇIKALIN Giriş Tarihi: 11.11.2025 09:59

Kış aylarının en sağlıklı, en lezzetli meyvelerinden birini İdilika'nın Mutfağı'na konuk ediyoruz bugün. Türk mutfağında en yaygın kullanım şekli kabak tatlısı olsa da biz Giritliler, balkabağından börek, köfte, çorba, mücver gibi birçok farklı yemek yapabiliyoruz. Büyüklerimiz rendelenmiş balkabağı ve lor peynirli şahane börekler yaparmış.

Bugünlük benden bu kadar. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...





KAYGANA

MALZEMELER

1 kilo balkabağı

2 demet taze soğan

2 kahve fincanı un

5 adet yumurta

1 demet dereotu

1 demet nane

1.5 çay bardağı ayçiçek yağı

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar

Yeterince tuz

Karabiber

YAPILIŞI: Balkabağını rendeliyoruz. Soğanları, dereotunu ve naneyi ince ince kıyıyoruz. Çok hafif tuzlayarak unu ilave edip karıştırıyoruz. Öte yandan bir kap içine yumurtaları kırıp hafifçe çırptıktan sonra ilave ediyoruz. Kabakların sulanmasına fırsat vermeden rende kaşarı da karıştırıyoruz. Kaşık kaşık alıp kızdırılmış ayçiçek yağında kızartıyoruz.